محمد رمضان يستفز الجمهور بالسخرية من انتقادات "الشيشة" في العراق

سخر الفنان المصري محمد رمضان من الانتقادات التي وجهت له، بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية وهو يدخن الشيشة.

وكان محمد رمضان قد تعرض لهجوم واسع خلال الأيام الأخيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب سلوكه خلال اللقاء الذي أثار استهجاناً واسعاً لما فعله.

ونشر رمضان جزءا من اللقاء الذي عرضه للهجوم على ”انستغرام“، وعلق قائلاً: ”كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام“، مذيلاً ذلك التعليق بوسميْ #لا_للتدخين و #محمد_رمضان.

واعتبر طيف واسع من الجمهور أن محمد رمضان واصل الاستفزاز الذي يمارسه منذ سنوات، وقدم مثالا ”سيئا“ للشباب والمراهقين، خاصة وأنه متابع من جماهير كبيرة في الوطن العربي، يتابعون أعماله ويتشبهون به وبسلوكياته.

واستهجن كثير ممن تابعوا اللقاء قيام الفنان محمد رمضان بإجراء اللقاء التلفزيوني إلى جانب المذيع وهو ممسك بـ“الشيشة“ ويقوم بالتدخين خلال إجراء الحوار، دون أي مراعاة أو احترام للمشاهدين خاصة من الأطفال، بحسب البعض.

وجاء لقاء محمد رمضان التلفزيوني ذاك على هامش زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، وقبيل إحيائه حفلاً فنياً هناك، ما لبث أن أثار جدلاً واسعاً كذلك وعرّضه للهجوم من رجال الدين في البلاد رفضاً لمثل تلك الحفلات التي يقدمها.

وأكد محمد رمضان في اللقاء أنه ”لا يمانع الاستقرار في العاصمة العراقية بغداد، وأن طموحه أن يكون له منزل في العراق كما يمتلك منزلا في الإمارات ومصر وغيرها من الدول“، كاشفا عن ”سعيه لامتلاك منزل بالفعل في بغداد للإقامة فيه في بعض الأوقات“.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أثار الجدل بنشره صورا مع قائدي الطائرة التي سافر على متنها إلى العراق لإحياء حفلة غنائية، حيث أعاد إلى الأذهان أزمته مع الطيار المصري أشرف أبو اليسر، التي أدت إلى فصل أبو اليسر من العمل، ثم وفاته بسبب الحزن والقهر على ما حل به بسبب محمد رمضان.

وعاد رمضان إلى إثارة الجدل من جديد على طائرته الخاصة بعدما نشر مقطعا وهو يتراقص على إحدى أغنياته مع اثنتين من المضيفات، وهو المقطع الذي تبعه قرار من نقابة الفنانين بإحالته للتحقيق بسبب عريه في حفلاته وأغانيه.

ويقدم محمد رمضان مجموعة من الأعمال الفنية ما بين الغناء والتمثيل، ويعرض له باستمرار في كل شهر رمضان منذ أعوام عمل درامي مختلف يُحدث صدى واسعا.