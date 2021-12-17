احتدام الأزمة بين يعقوب بوشهري وعائلة فاطمة الأنصاري

احتدمت الأزمة بين نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري، وزوج شقيقة طليقته، فهد الزهراني، لتصل إلى حد تبادل الألفاظ المسيئة بين الطرفين والتهديدات.

وعاود فهد الزهراني، زوج نجمة مواقع التواصل السعودية أمل الأنصاري، هجومه على ”بوشهري“، عقب انتشار مقطع فيديو – قيل إنه مسرب من حساب يعقوب بوشهري في ”سناب شات“- يعود له ولفاطمة الأنصاري حين كانا متزوجين.

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ورد بوشهري، في حينها، على الزهراني، مؤكدا أنه ”لم يعد يطيق السكوت على تصرفات عائلة فاطمة الأنصاري“، ليستمر فهد الزهراني بمهاجمته عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع استمرار فهد الزهراني، بسلسلة تغريدات عبر حسابه في ”تويتر“ بالتلميح على المشهور الكويتي، خرج يعقوب بوشهري عبر حسابه في ”سناب شات“، منفعلا ومهددا الزهراني، وعائلة طليقته فاطمة الأنصاري، بأنه ”سيتصرف بطريقته، ولن يسكت بعد الآن مطلقا“.

واستنكر بوشهري، استمرار مهاجمته من قبل الزهراني، مهاجما إياه بألفاظ خارجة عبر ”سناب شات“، ومؤكدا أنه ”ارتكب غلطة بزواجه من عائلة الأنصاري“.

واعتبر يعقوب بوشهري، أن صمت عائلة فاطمة الأنصاري على تصرفات فهد الزهراني، يدل على رضاهم عن تصرفاته.

وتوعّد المشهور الكويتي عائلة فاطمة الأنصاري، مشددا على أنه ”سيرد بطريقته“.

من جهته، خرج فهد الزهراني، عبر مقطع فيديو في حسابه في ”سناب شات“، ليرد على ”بوشهري“، مهاجما إياه، ومتهما المشهور الكويتي بـ“التمثيل“ وتسريبه مقاطع فيديو عن عمد.

ولاحقا، كشف يعقوب بوشهري، عن طلب والدته منه بالتوقف عن الرّد والاعتذار، معلنا أنه ”سيطيع والدته، رغم رغبته في الرّد على الزهراني“.

وعاود شقيق فاطمة الأنصاري، الدخول على خط الأزمة، إذ نعت يعقوب بوشهري بأوصاف سيئة.

بدورها، هاجمت الإعلامية مي العيدان في برنامجها ”كشف حساب“، فهد الزهراني بسبب مهاجمته المستمرة ليعقوب بوشهري، متهمة الأول بالبحث عن المشاهدات والشهرة، لافتة إلى أنها ”لم تسمع به قبل مشكلته مع بوشهري“.

وخرجت أمل الأنصاري للرد على ”العيدان“، مشددة على أن ”موضوع طلاق شقيقتها أخذ أكبر من حجمه“.

وعلقت الأنصاري عبر حسابها في ”سناب شات“: ”الموضوع يخص اختي فاطمة، عادي يصير الواحد يتزوج والله ما يكتب نصيب وينفصل.. انا اشوف الموضوع ما يستدعي كل هذا..“.

وأكدت المشهورة السعودية، أن ”عائلتها خط أحمر، ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها“، مبينة أن ”مشكلة يعقوب بوشهري وفهد الزهراني تعنيهما فقط“.

واستنكرت الأنصاري، تطرق مي العيدان للحديث عن انفصال شقيقتها، مضيفة أنه ”لا يحق لها السماع من طرف واحد، والتحدث فيما لا يعنيها“.

وتابعت أن شقيقتها ”فاطمة اختارت الطلاق كامرأة ناضجة، وأن القرار يخصها وحدها“.

ومنذ إعلان المشهورة السعودية فاطمة الأنصاري، طلاقها من الكويتي يعقوب بوشهري، لم تتطرق مجددا لتفاصيل الطلاق، لكن مع احتدام الأزمة في مسألة طلاقها بين أفراد عائلتها وبوشهري، أوقفت فاطمة فيما يبدو حسابها على ”سناب شات“.