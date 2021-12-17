بدايات سعيدة ونهايات محزنة.. زواج وطلاق الفنانين في 2021‬

شهد عام 2021 العديد من حالات الزواج والطلاق في الوسط الفني بالعالم، منها زيجات لم تكن متوقعة، وحالات طلاق كانت مفاجئة للجمهور، وفي هذا التقرير نستعرض أبرزها.

زواج أصالة وحسن فائق

يعد زواج الفنانة السورية أصالة والشاعر العراقي حسن فائق أبرز حالات الزواج في عام 2021، حيث تم عقد القران في 12 سبتمبر الماضي، وحظى بمتابعة عريضة من الجمهور العربي، خاصة وأنه قد أثير العديد من الأقاويل حول طلاق أصالة من المخرج المصري طارق العريان.

كما انتشرت شائعات حول زواج أصالة من نائب برلماني مصري، لكنها نفت هذه الشائعات في برامج تليفزيونية.

باريس هيلتون وكارتر ريوم

تزوجت النجمة الأمريكية باريس هيلتون من رجل الأعمال الأمريكي كارتر ريوم، في حفل زفاف حضره العديد من نجوم هوليوود، حيث أعلنا خطبتهما في مطلع العام الجاري، ليتزوجا خلال العام نفسه.

حلا شيحة ومعز مسعود

من الزيجات التي أثارت جدلا واسعا خلال عام 2021 زواج الفنانة المصرية حلا شيحة من الداعية الإسلامي معز مسعود المعروف عنه كثرة زيجاته، حيث تغير حال حلا بعد هذه الزيجة، وارتدت الحجاب الذي ارتدته في السابق وتخلت عنه بعد طلاقها، لتعود إليه من جديد مع معز مسعود.

إلهام الفضالة وشهاب جوهر

أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الجدل بزواجها من شهاب جوهر، الذي يصغرها في العمر ببضعة أعوام، ووجه لها اتهام بأنها تخلت عن ابنتيها من أجل الزواج.

ليلي كولينز وتشارلي ماكدويل

تزوجت النجمة البريطانية الأمريكية ليلي كولينز من الكاتب والمخرج تشارلي ماكدويل في حفل زفاف أسطوري أقيم في منتجع دونتون هوت سبرينغز، بولاية كولورادو الأميركية في سبتمبر 2021، وحضره العديد من الشخصيات العامة ببريطانيا.

آريانا غراندي ودالتون غوميز

تزوجت الممثلة والمطربة الأمريكية آريانا غراندي من دالتون غوميز في حفل زفاف بعيد عن الأضواء في 20 مايو الماضي، ولم يتم الإعلان عن الزفاف إلا بعد أسبوع من الحفل، بعد انتشار صور لهما بملابس الزفاف.

نيللي كريم وهشام عاشور

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم زواجها من لاعب الإسكواش المعتزل هشام عاشور، حيث أقيم حفل الزفاف بإحدى القرى السياحية بمصر، بحضور العديد من نجوم الفن، وأحيا الحفل عمرو دياب، وتامر حسني، بالإضافة لبعض مطربي المهرجانات.

شيرين وحسام حبيب

تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب، خاصة وأن شيرين عبد الوهاب في أول ظهور لها بعد الطلاق بدت حليقة الشعر، في حفلتها التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، لتنتشر العديد من الأقاويل حول سبب حلق شيرين لشعرها.

كيم كارداشيان وكاني ويست

تطلقت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كرداشيان من مغني الراب الأمريكي كاني ويست بعد زواج دام لمدة 7 سنوات، حيث تقدمت كارداشيان بدعوى لطلب الطلاق من ويست في مطلع العام الجاري، وبعد وقوع الطلاق، اتفقا على أن تقسم ثروتهما والتي بلغت 2.1 مليار دولار، ليحصل كل منهما على نصف الثروة التي كوناها معا.

مصطفى فهمي وفاتن موسى

من حالات الانفصال التي أثارت جدلا واسعا في عام 2021، طلاق الفنان المصري مصطفى فهمي والإعلامية اللبنانية فاتن موسى، حيث تراشق الطرفان بالبيانات الصحفية، موجهين الاتهامات لبعضهما، وما زالت الأزمة حتى الآن لم تنتهِ، حيث ظهر مؤخرا مصطفى فهمي في برنامج تليفزيوني تحدث فيه عن أن طليقته ”طماعة“ ودائما ما كانت تطلب أشياء خارج قدرته المادية.

جيمس مارسترز وبريتشيا رحمن

بعد زواج 10 سنوات انفصلت الفنانة بريتشيا رحمن من الممثل جيمس مارسترز، وانفصل الزوجان في هدوء تام احتراما للسنوات التي قضوها معا.

سيمون بيكر وريبيكا ريج

أعلن الفنان سيمون بيكر والنجمة ريبيكا ريج انفصالهما بعد 29 عامًا من الزواج، في قرار تفاجئ به الجمهور، خاصة وأنهما عاشا قصة حب كبيرة استمرت لـ 29 عاما.