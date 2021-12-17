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وفاة نجم مواقع التواصل السعودي محمد الشمري بحادث سير
تاريخ النشر: 17 ديسمبر 2021 1:45 GMT
تاريخ التحديث: 17 ديسمبر 2021 2:50 GMT

وفاة نجم مواقع التواصل السعودي محمد الشمري بحادث سير

لقي محمد غانم الشمري، أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين في السعودية، مصرعه بشكل مفاجئ ومؤثر، مساء الخميس، خلال رحلة برفقة عائلته إلى مدينة الرياض. وكان

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المصدر: الرياض - إرم نيوز

لقي محمد غانم الشمري، أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين في السعودية، مصرعه بشكل مفاجئ ومؤثر، مساء الخميس، خلال رحلة برفقة عائلته إلى مدينة الرياض.

وكان الشمري ينشر مقاطع فيديو عبر حسابه النشط في ”سناب شات“، وثق فيها مراحل الرحلة منذ كان في منزله لحيل ركوب السيارة والتوجه نحو الرياض، قبل أن ترد أنباء وفاته بحادث مروري.

وقال مقربون من العائلة، إن الشمري قضى في الحادث، بينما أصيب أفراد أسرته، بمن فيهم الأطفال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو التي كان الأب ينشرها، لكن حالتهم ليست حرجة، ويرقدون في مستشفى رفحاء العام.

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وصدم الإعلان عن وفاة الشمري الذي اعتاد التواصل مع متابعيه الكثر بمقاطع الفيديو اليومية، عددا كبيرا من السعوديين الذين لا يعرفونه، حيث جلبت مقاطع فيديو لآخر ظهور للرجل في طريقه للرياض، وهو يطلب الدعاء له للوصول سالماً إلى العاصمة، متعاطفين كثر أبدوا حزنهم على وفاته.

ودون مغردون سعوديون كثر في تويتر، عبارات وتعليقات مؤثرة بعد وفاة الشمري، ونشروا صوراً ومقاطع كثيرة من رحلة الرياض التي توقف فيها الأب ولاعب أطفاله والتقط معهم الصور، قبل أن يقع الحادث المروري الأليم.

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ونشر أحد المغردين صورة للعائلة خلال إحدى محطات التوقف، ويظهر فيها أحد أبناء الشمري، وهو يلتقط صورة لوالده، وأشار لكونها ستظل ذكرى حزينة للأبناء.

ولخص فيصل العبدالكريم، وهو مدون سعودي معروف وناشط في مجال حماية المستهلك، مشاعر الحزن التي انتابت كثيراً من السعوديين بسبب وفاة الشمري، قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمه الله وشفى الله المصابين من أسرته.. كم آنسنا بمقاطعه الجميلة وبشاشته ولكن مقاطعه الأخيرة والتي شاهدناها بعد رحيله موجعة حد البكاء.. يارب نسألك للفقيد المغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.. كان مثال مشرف وجميل للسوشل ميديا“.

ولا تزال ظروف الحادث غير معروفة بشكل مفصل، كما لم يتم الإعلان عن مكان وموعد تشييع الشمري.

ويحظى عدد كبير من صناع المحتوى المتنوع، سيما اليوميات، بمتابعة ملايين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستقطب جميع الشرائح.

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