بنت الجيران مجدداً.. عمر كمال يستبدل "خمور وحشيش" في الأردن بـ "رشوف وجميد"

أثار المغني المصري عمر كمال الجدل من جديد بأغنيته ”بنت الجيران“، بعد أن ظهر في تحضيرات لحلقة رأس السنة التي ستعرض على قناة ”رؤيا“ الأردنية.

وظهر عمر كمال وهو يغني ”بنت الجيران“ مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، واستبدل كلمتي ”خمور وحشيش“ بـ ”رشوف وجميد“، وهما أكلتان شهيرتان في الأردن.

جاء تبديل الكلمات بناء على طلب مقدمة الحلقة، حسب ما اتضح في المقطع الذي نشره كمال على صفحاته في مواقع التواصل، ولقنته الكلمتين ليقوم باستبدالهما.

وعلق عمر كمال على المقطع الذي نشره قائلاً: ”واشرب رشوف وجميد علشان الأردن.. استنوا حلقة رأس السنة على القناة الأولى في الأردن ”رؤيا“.

وكان عمر كمال قد استبدل مؤخرا كلمات أغنيته الشهيرة ”بنت الجيران“ التي يقول فيها ”أشرب خمور وحشيش“ بعبارة ”تمور وحليب“، في حفله بالسعودية، ما لقي استحساناً من الجمهور.

وأثار عمر كمال الجدل بعد ذلك بسبب تصريح نسب له وأنكره بنفسه، عقب الحفل الذي يأتي ضمن موسم الرياض في السعودية.

ونسب لكمال قوله إنه استبدل ”خمور وحشيش“ بـ ”تمور وحليب“ لأنه ”يقف فوق أرض طاهرة“، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما أثار غضب واستنكار نقابة المهن الموسيقية ونقيبها هاني شاكر.

وأصدرت نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هاني شاكر حينها بيانا أعلنت فيه إحالة مغني المهرجانات عمر كمال للتحقيق، بعد إحيائه حفلاً فنياً في السعودية.

ورأى هاني شاكر أن تصريحات عمر كمال تمثل إهانة لبلاده، خاصة أنه طلب منه سابقاً تبديل كلمات الأغنية ”لخطورتها على القيم والأخلاق، وأنها تترسخ في وجدان النشء“، بحسب بيان للنقابة، علماً أن عبارة ”خمور وحشيش“ يؤديها زميله في الأغنية حسن شاكوش وليس كمال نفسه.

واعتبر بيان النقابة أن ”مصر وطن مُقدس ومُصان.. عرفت التوحيد قبل الأديان.. واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا.. وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار.. حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد، لكن مصر لا تُهان“.

واختتم البيان: ”وعليه فقد تمت إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر، وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق“.