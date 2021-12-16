"ميدل بيست".. السعودية تنظم أضخم مهرجان للغناء والموسيقى في الشرق الأوسط

شهدت العاصمة الرياض، اليوم الخميس، أكبر مهرجان للغناء والموسيقى في الشرق الأوسط بمشاركة 200 فنان من السعودية، والعالم العربي، وباقي دول العالم، وبحضور عشرات آلاف الشبان والفتيات.

ويقدم نجوم غناء وفرق موسيقية معروفة مشاركة في مهرجان ”ميدل بيست“، عروض غناء وموسيقى متنوعة على 8 مسارح في مدينة الرياض، وعلى مدار 4 أيام، وسط توقعات بوصول عدد الحضور إلى مئات الآلاف.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من بوابات مخصصة لدخول الحضور إلى فعاليات المهرجان، طوابير الشبان والفتيات وهم متوجهون إلى مسارح متنوعة تضم حفلات غناء، وموسيقى، و ”دي جي“.

ومن بين نجوم المهرجان العرب: عمرو دياب، وائل كفوري، ماجد المهندس، راشد الماجد، محمد حماقي، تامر حسني، والنجمات: أصالة، إليسا، ميريام فارس، نانسي عجرم، وبلقيس.

كما سيحضر فعاليات المهرجان نجوم في عالم الفن والرياضة من المملكة، وباقي دول الخليج العربي، ومصر، ومن بينهم: دينا الشربيني، وهدى المفتي، وطارق العلي.

ويهيمن نجوم الـ ”دي جي“ على الحضور الأجنبي للمهرجان، إذ إنه النمط الموسيقي المفضل لجيل الشبان صغار السن الذين يشكلون جزءًا رئيسًا من جمهور ”ميدل بيست“ كما جرى في النسخة الأولى، العام 2019.

وقالت شركة ”ميدل بيست“ الفنية السعودية المنظمة للفعالية، إن بطاقات حضور حفلات المهرجان تكاد أن تنفد، وإن بطاقات الفئة المتوسطة نفدت بالفعل.

تذاكر البليزر خلصت اليوم في #انطلاق_مدل_بيست 😎💪

باقي تذاكر التشيسر والـ VIP .. لا تجووووون 😉https://t.co/MyHuisk3yG#بندنها_أكثر pic.twitter.com/ch2c7XswrZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 16, 2021

ويحضر الحفل سعوديون، ومقيمون في المملكة، وسياح، وزوار عرب وأجانب، وصلوا العاصمة التي تشهد، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فعاليات ترفيهية، وثقافية، وفنية كثيرة، ضمن موسم الرياض الترفيهي الذي تحول لحدث سنوي منذ العام 2019.

وتم تقسيم أنواع بطاقات الحضور إلى شرائح تبدأ بـ 135 ريالًا (نحو 35 دولارًا) للعادية التي تتيح الحضور والتنقل بين جميع المسارح في اليوم ذاته، وبطاقات مخصصة سعرها يبدأ من 3 آلاف ريال (نحو 800 دولار) وتتيح لحامليها الجلوس على منصات خاصة تشرف على مسارح المهرجان.

وتقام فعاليات المهرجان الذي يختتم، يوم الأحد المقبل، يوميًا من الـ 3 مساءً إلى ساعات الفجر، بمشاركة نجوم غناء وموسيقى ينتمون لأجيال وأنماط فنية مختلفة.

ويقام المهرجان بالتزامن مع فعاليات فنية وثقافية أخرى، بينها: مهرجان البحر الاحمر السينمائي في مدينة جدة، وهو الأول من نوعه في تاريخ المملكة، وقد اختتمت فعالياته مؤخرًا، وفعاليات للموضة والأزياء تحضرها عارضات عالميات.

وتحولت السعودية في غضون سنوات قليلة لوجهة نشطة لنجوم الغناء والموسيقى، ومختلف أنواع الفنون الأخرى، في إطار انفتاح ثقافي على العالم يتزامن مع خطط حكومية تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتنمية قطاع سياحي يدر عوائد مجزية على الخزينة.