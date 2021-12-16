لماذا اختارت "مجلة التايم" إيلون ماسك شخصية العام؟

أعلنت مجلة ”التايم“ الأمريكية اختيار الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية ”شخصية العام“ لسنة 2021.

ورأت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية في تقرير أمس الأربعاء أن القرار أثار بعض الجدل الذي ازداد بعد أن اغتنم ماسك الفرصة في اليوم التالي للإعلان للسخرية من عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، واصفا إياها بـ ”السناتور كارين“ بعد أن غردت قائلة إن ماسك لم يدفع ضرائب كافية واصفا إياها بـ ”أم غاضبة.“

وقالت المجلة ”لكن قرار ”التايم“ بوضع ماسك على غلافها كان تاريخيّا لسبب لم يذكره أحد حتى الآن وهو سبب محدد وشخصي للغاية.. ماسك مصاب بالتوحد.. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون التوحد، فإن مايك هو بطل يمكننا أن نرى أنفسنا فيه“.

ولفتت المجلة إلى أن ماسك كشف للمرة الأولى أنه مصاب بالتوحد منذ بضعة أشهر أثناء استضافته في برنامج تلفزيوني عندما قال ”أنا في الواقع أصنع التاريخ الليلة كأول شخص مصاب بمتلازمة اسبرجرز (نوع من التوحد) يستضيفه هذا البرنامج“.

وبحسب المجلة فإن الأشخاص المصابين بمتلازمة ”أسبرجر“ يعانون صعوبة في المضي قُدمًا في حياتهم وأن معدل البطالة للأشخاص المصابين بالتوحد أعلى من المتوسط فضلاً عن أن متوسط العمر المتوقع لديهم أقل من متوسط العمر المتوقع لعامة السكان.

وقالت المجلة في تقريرها ”لكن ماسك ليس فقط أغنى رجل في العالم.. إنه مخترع لامع وهو فعل المستحيل بصناعة السيارات الكهربائية وجعل السفر إلى الفضاء مثيرًا“.

وأضافت ”هذا لا يعني أنه لا يوجد مكان للنقد لأنه يمكننا أن نسأل ما فائدة السخرية من سناتور يدعو لفرض ضرائب أعلى على الأغنياء؟.. يمكننا أيضًا أن نشير إلى أن ماسك قد ذهب إلى أبعد من ذلك في إرضاء الصين للوصول إلى السوق الصينية، حتى أنه دافع عن قوانين البيانات الصارمة في الصين التي تم استخدامها لمراقبة المواطنين الصينيين“.

واعتبرت المجلة أن ما يجعل إيلون ماسك عظيمًا لا ينفصل عما يجعله بطلًا بالنسبة للكثيرين من المصابين بالتوحد.

وقالت ”لذلك فان المصابين بهذا المرض سعيدون بترشيح مجلة تايم ماسك كأفضل شخصية لعام 2021.. وبذلك، جعلوه الدليل الحي على أن كل شيء ممكن في هذا العالم، حتى لو كنت تعاني حالة عصبية مثله مع كل النعم والنواقص المرتبطة بها“.

وختمت ”ربما لدينا القليل من إيلون ماسك فينا.. إن قرار مجلة التايم جعل من السهل جدّا التفكير في ذلك وأن نكون متحمسين؛ لما لهذا القرار من دلالة قوية“.