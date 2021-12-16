الفنان المصري توفيق عبدالحميد يعود للدراما بعد غياب 11 عاما

أعلن الفنان المصري توفيق عبدالحكيم، عودته إلى الدراما من جديد بعد غياب استمر 11 عاما، وذلك من خلال مسلسل باسم ”يوتيرن“ يعرض في السباق الرمضاني لعام 2022.

وقال عبدالحميد في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”يوتيرن“ مسلسل اجتماعي يناقش قضايا الأسرة المصرية ويتناولها بشكل إيجابي، مشيرا إلى أنه يجسد دور طبيب بشري باسم حاتم الكردي، وهو والد بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج.

وحول عودته للدراما بعد غياب، أشار الفنان المصري، إلى أن الدور الذي عرض عليه ”جذبه“، إضافة إلى صداقته لمنتج العمل جمال العدل.

وأشار الفنان المصري، إلى أنه ”خلال الفترة الماضية، تلقى عدة عروض أخرى للعودة إلى الدراما، لكنه رفضها لعدم مناسبتها معه وتشابهها مع الأدوار التي كان يرفضها خلال فترة غيابه“.

بدوره قال جمال العدل، منتج مسلسل ”يوتيرن“، إن ”وجود الفنان توفيق عبدالحميد في أي عمل إضافة كبيرة نظراً لقامته الفنية الكبيرة“، مشيراً إلى أن الاختيار وقع عليه لأنه مناسب جدا للشخصية التي سيقدمها.

ومسلسل ”يوتيرن“، من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويضم عددا من الفنانين بجانب توفيق عبدالحميد، منهم عبير صبري، وصفاء الطوخي، وكريم قاسم.

ومن المقرر أن تجسد ريهام حجاج ”بطلة العمل“ شخصية جديدة عليها، بعدما خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ”كل ما نفترق“.

يشار إلى أن الفنان المصري توفيق عبدالحميد، كان قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما نشر يوم 28 سبتمبر الماضي، صورا من داخل منزله مع كلبين وقال إنهما ”صحبة وعشرة الأيام“. الأمر الذي فسره حينها متابعوه بأنه إشارة لعدم وفاء أصدقائه، خاصة بعد ابتعاده عن الفن منذ عام 2010.

لكن الفنان المصري، نفى في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، تفسيرات الجمهور، مشيرا إلى أن هناك سببين لابتعاده عن الفن، الأول هو ظروفه الصحية، والثاني عدم تلقيه عروضا مناسبة يقوم بتأديتها.

وأضاف أنه ”يحب كلابه“، مشيرا إلى أنه ”وبعد إنشائه صفحة شخصية على فيسبوك، أراد توثيقها عند جمهوره بالظهور عليهم بصور خاصة من داخل منزله“.