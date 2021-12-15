بسبب جاستن بيبر.. زوج "فوز العتيبي" يهديها سيارة فارهة

وثقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي فوز العتيبي لحظة مفاجأة زوجها أحمد الموسى لها، وإهدائها ”سيارة فارهة“.

وظهرت ”العتيبي“ عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، معلقة أنها اعتنت بمظهرها بعدما طلب منها زوجها ذلك، قائلا إنه ”أعد لها مفاجأة جميلة جدا“.

وعاودت الفاشينيستا السعودية الظهور مع زوجها ”الموسى“، الذي استفزها في محاولة لإثارة حماستها، معلقا في معرض حديثه إنه ”أبلغها منذ نحو أسبوع قبل سفرهما إلى السعودية أن هناك مفاجأة لها“.

وشدد على أن مناسبة الهدية جاءت بعد انزعاج ”فوز“ منه، لرفضه حضورها حفل النجم الكندي جاستن بيبر، الذي أقيم في وقت سابق في السعودية.

وقال لـ“العتيبي“: ”مو قلتلك يا روحي لا تروحين حفلة جاستن وزعلتي، والله جايب هدية صغيره تنسيك إن شاء الله كل الفنانين والحفلات“.

ولاحقا، توجهت فوز العتيبي مع أحمد الموسى إلى حيث الهدية، التي تبين أنها عبارة عن سيارة فارهة.

وعلقت الفاشينيستا السعودية على الهدية بأنها سعيدة رغم أنها ”لا تزال منزعجة بعد رفضه سفرها وحضور الحفل“.

وكتبت في تعليقات في منشورات لاحقة عبر حسابها في ”سناب شات“ أنها ”لم تستوعب بعد أنها تلقت سيارة أحلامها كهدية“.

كما ردت على تشكيك ياسر الفيصل بالهدية، وقوله إنها مجرد سيارة مستأجرة لغرض التباهي، حيث كتبت في تعليقها على إحدى المتابعات إن ”ياسر يعيش عقدة الفقر، ويظن أن جميع الناس لا يملكون ثمن مثل هذه السيارة مثله“، مضيفة أنها ”تشفق عليه، وأنها قادرة على شراء مثل هذه السيارة وشرائه معها بأموالها“.

وردت فوز العتيبي في يوليو/ تموز الماضي على أنباء طلاقها من أحمد الموسى، واصفة من يطلقون ويروجون مثل تلك الشائعات بـ“الأغبياء“، معلقة ”من يوم تزوجت والصحف والناس الغبية كل شوي تطلع إشاعات عن طلاقنا“.

وكانت ”العتيبي“ أثارت الجدل بـ“شروط“ زواجها من الموسى في عام 2019، حيث تضمنت وثيقة عقد قرانها، تعويضًا بنصف مليون ريال في حال الطلاق من جانب زوجها دون رغبتها، بجانب الحصول على خادمة، وعدم الزواج بأخرى، حيث أثارت تلك الشروط عند علم الجمهور بها في وقت سابق عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.