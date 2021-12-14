ماجدة الرومي تلغي حفلين لأعياد الميلاد في لبنان

أعلنت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، يوم الثلاثاء، إلغاء حفلين كان مقرر تنظيمهما بمناسبة أعياد الميلاد في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بسبب الأوضاع الصحية المتفاقمة في لبنان.

وجاء قرار إلغاء الحفلين تماشيًا مع توصيات لجنة كورونا في لبنان، بحسب ما تضمنه بيان صادر عن مكتب إدارة أعمال الفنانة ماجدة الرومي و“الآباء اللعازاريين“، ونشرته الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“.

وأشار البيان إلى أن الحفلين كانا مقررين، يومي 15 و16 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأنه نظرًا لما جاء في بيان وزارة الداخلية، الإثنين، بشأن التدابير الاحترازية، يحدد قدرة الاستيعاب القصوى في الصالات بمئة شخص ”ولما كان عدد الحضور المتوقع يفوق الألف شخص في كل ليلة، فإنه تماشيًا مع البيان الصادر فإنه تقرر إلغاء الحفلين“.



ويوم الإثنين، أصدرت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان، بيانًا يتعلق بالأذونات الخاصة لكافة التجمعات والحفلات، التي يتجاوز فيها عدد الحضور الـ 100 شخص.

وأكدت اللجنة على منع إقامة جميع التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الـ50% من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي يتجاوز فيها عدد الحضور الـ100 شخص، يجب الحصول مسبقًا على إذن خاص من وزارة السياحة اللبنانية، بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.

ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن رصد حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا ”أوميكرون“.

وكشف الوزارة، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، أن ”الحالتين لشخصين وافدين من أفريقيا“.

وكانت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي تعرضت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لحالة من فقدان التوازن على مسرح جرش في الأردن، في افتتاح دورته الجديدة، بعد عامين من التوقف.

واضطرت الفنانة اللبنانية لمغادرة المسرح بمساعدة أعضاء من فرقتها الموسيقية، الذين هرعوا لمساندتها قبل السقوط على أرضية المسرح.

وأفادت مصادر أردنية، حينها، أن الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي تعرضت لهبوط في الضغط، أدى لفقدانها التوازن على المسرح، إلا أنها ظلت في وعيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لماجدة الرومي وهي تترنح على خشبة المسرح، فيما تمنى لها محبوها أن تكون بصحة جيدة.