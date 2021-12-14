"ضغوط" أحزاب دينية تلغي حفل الفنانة رحمة رياض جنوب العراق

تسببت ”ضغوط“ مارستها أحزاب دينية عراقية، يوم الثلاثاء، بإلغاء حفل للفنانة رحمة رياض، في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، وفق ما أفاد ”إرم نيوز“ مصدر مطلع.

وكان من المقرر إقامة الحفل في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، لكن الضغوط التي مارستها تلك الأحزاب التي تمتلك قصائل مسلحة دفع الجامعة إلى إلغائه.

وقالت الجامعة في بيان، إن رؤيتها لإقامة هذا الحفل كانت ”تحفيزا لسكان جميع المحافظات العراقية على زيارة الناصرية بمعالمها السياحية والأثرية، إضافة إلى الاحتفال بأبطالنا ومنتسبينا بمناسبة عيد الجيش العراقي“.

وأضاف البيان: ”نحترم جميع الآراء ووجهات النظر التي طرحها أهالي الناصرية لكادر الجامعة الوطنية بخصوص هذا الحفل، ولذلك نعلن عن إلغاء الحفل في الوقت الحالي“.

بدوره، قال مصدر مطلع، إن ”سبب إلغاء الحفل، جاء بعد وصول برقيات ومطالبات لرئيس الجامعة من قبل أحزاب دينية رفضت إقامة الحفل بداعي أن محافظة ذي قار، هي مهد النبي إبراهيم ولها مسحة رمزية، وهو ما رفضته الجامعة في بادئ الأمر، لكنها رضخت بعد ذلك“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ“إرم نيوز“ أن ”تعليقات حادة وصلت إلى الجامعة والجهة المنظمة للحفل من قبل جهات دينية تمتلك فصائل مسلحة، ما دفع القائمين على الفعاليات لإلغاء إقامتها، ورفع كتاب إلى الحكومة للتدخل“.

ويأتي إلغاء الحفل، في وقت تصاعدت به حركة السياحة الدينية إلى مدينة أور الأثرية جنوب العراق، والتي زارها بابا الفاتيكان فرنسيس، في آذار/مارس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفعاليات المدنية والاجتماعية في العراق، تواجه على الدوام رفضا من جهات تدعي أنها تمثل المجتمع الديني أو أجواء الحوزات العلمية.

وعارضت تلك الأطراف، تنظيم مهرجان ”بابل“ الدولي، الذي أقيم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بداعي وجود فقرات غنائية.

وعلى الرغم من استجابة محافظ بابل، حسن منديل، لتلك الأصوات، وتوجيهه بالغاء تلك الفقرات، إلا أن الرفض الشعبي، وإصرار إدارة المهرجان على جميع برنامج المهرجان، حال دون ذلك.

يذكر أن النجمة العراقية رحمة رياض، هي مطربة شابة شاركت في برنامج اكتشاف المواهب ”ستار أكاديمي“ الموسم السابع، وقدمت مجموعة من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا.