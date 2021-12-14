محمد رمضان يرد على تنمر وإهانة رجل دين عراقي له من داخل المسجد

أثار رجل دين شيعي عراقي جدلاً واسعاً في العراق ومصر، بعدما شن هجوماً لاذعاً على الفنان المصري محمد رمضان، تطاول فيه عليه وأهانه بلونه وشكله.

ووصف رجل الدين العراقي جعفر الإبراهيمي، في إحدى خطبه العامة التي حضرها العشرات، الفنان المصري محمد رمضان بأوصاف قاسية مثل ”الداعر والقذر والأسود“.

وانتقد الإبراهيمي، في خطبته، قيام الجهات العراقية المعنية بإقامة حفل لمحمد رمضان صرف عليه 4.5 مليار دينار عراقي (نحو 3 ملايين دولار)، على حد قوله.

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وأشار إلى أن إقامة ذلك الحفل تأتي في وقت تمنع فيه مصر ذاتها محمد رمضان من الغناء وإقامة الحفلات؛ بسبب تعريه على المسرح وفي أغانيه المصورة.

وقال الداعية الشيعي: ”حفلة البارحة في بغداد لمحمد رمضان تكلفت 4 مليارات ونص عراقي 3 ملايين دولار، هذه طبعا البارحة انصرفت لمخنث داعر أسود قذر قبيح يخلع ملابسه أمام نسائنا وفي بغداد عاصمة العراق والإباء والشيوخ والثورات.. والله انحدارة وانتكاسة ما المفروض تمر بسلام“.

وأضاف: ”وتمطر عليه الدنيا ساعات كلها ماركات ما شفنا واحد من الكتاب والمعلقين بالفيسبوك قالوا ليش ما انصرفت هاي المليارات عالفقراء.. كم فقير كان ممكن أن يتزوج بهذه المليارات“.

وردًا على ما جاء من رجل الدين العراقي، أبدى الفنان المصري محمد رمضان استياءه من تعرضه للتنمر من داخل إحدى دور العبادة.

ونشر رمضان عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قال فيه: ”كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله؟“.

وأضاف في تعليقه على ما قاله رجل الدين العراقي: ”عمومًا أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي، وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف“.وأحيا الفنان المصري محمد رمضان، الجمعة، حفلًا غنائيًا على مسرح ”سندباد لاند“، في العاصمة العراقية بغداد، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور العراقي.

وعقب الحفل نشر رمضان عدة صور عبر حسابه على ”انستغرام“، ظهر فيها وهو يتسلم هدية ذهبية خلال تكريمه بعد الحفل، حيثُ علق قائلًا: ”شكرا مطار بغداد الدولي صالة كبار الزوار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واعتز كثيرًا بهذا التكريم“.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعرض مؤخرًا لهجوم حاد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية وهو يدخن ”الشيشة“، في مشهد أثار استهجاناً واسعاً واستنكاراً لمثل هذا السلوك.

واعتبر بعض المتابعين أن محمد رمضان يقدم مثالاً سيئاً للشباب والمراهقين، خاصة وأنه متابع من طيف واسع من الجمهور العربي والمصري خاصة، الذين يتابعون أعماله ويتشبهون به وبسلوكياته.