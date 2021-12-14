مصر.. المهن التمثيلية تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل الفار

كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحالة الصحية للمونولوجيست والممثل المصري، عادل الفار، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الفترة الماضية، ودخوله العناية المركزة.

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن الفنان عادل الفار، دخل العناية المركزة منذ يومين تقريبًا، بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث يعاني منذ فترة طويلة من مشاكل في الكبد، ولكن في الفترة الأخيرة، زادت هذه المشاكل، موضحًا أنه موجود بأحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف نقيب الممثلين المصريين، أنه يتابع الحالة الصحية لعادل الفار، مشيرًا إلى أنه وجه أمرًا مباشرًا للفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي بالنقابة، بتوفير كل سبل الدعم للفار.

وأكد زكي، أن ”عادل الفار فنان محترم، والنقابة لن تتخلى عنه؛ حاله حال أعضاء النقابة، رغم أنه ليس عضوًا في نقابة الممثلين“.

وأشار زكي، إلى أن عادل الفار، عضو في نقابة الموسيقيين، لكنه قدم العديد من الأفلام السينمائية، وشارك كممثل بعدد كبير من الأعمال الفنية، والنقابة تقدم له كل الدعم، مؤكدًا أنه على تواصل دائم مع نجله.

وقبل أشهر، أثار الفنان عادل الفار، موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تصريحاته بأن زملاءه في الوسط الفني، لم يسألوا عليه خلال مرضه.

وحينها، قال الفار في تصريح صحفي، إنه تخطى الأزمة بسلام بعد تعرضه لغيبوبة لمدة يومين، مؤكدًا أنه مستمر بتلقي العلاج والالتزام بتعليمات الأطباء.

وأضاف الفار، أن لا أحد من الوسط الفني وأصدقائه المقربين قام بالسؤال عن حالته، موجهًا الشكر ّللفنان أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر.

كما هاجم الفار، الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بسبب عدم سؤاله عنه في مرضه، رغم أنه عضو بالنقابة، ومشترك بمشروع العلاج بها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفار لوعكة صحية، ففي فبراير الماضي، تعرض لوعكة صحية، كادت أن تودي بحياته.

وشارك عادل الفار، في العديد من الأعمال الفنية، مثل: ”هيستيريا“ و“شجيع السيما“ ”وزكية زكريا في البرلمان“ ومن أهم مسلسلاته: ”الكومي“ و“صاحب السعادة“، كما شارك قبل عامين في مسلسل ”الفتوة“.