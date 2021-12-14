محمود المهدي يعلن موعد زفافه على الفنانة منة عرفة

أعلن الممثل المصري الشاب محمود المهدي، إقامة حفل زفافه على مواطنته الفنانة منة عرفة، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دون تحديد يوم الزفاف، مشيرا إلى أن حضور الحفل سيقتصر على حضور أهل العروسين فقط.

يأتي ذلك عقب حالة الجدل التي أثارها المهدي وعرفة منذ إعلان خطوبتهما، ثم عقد قرانهما في آب/ أغسطس الماضي، حينما أعلنا عن تنظيم مسابقة للجمهور، بحيث يتمكن الفائزون من حضور حفل زفافهما.

لكن المهدي اعتذر لمتابعيه عبر خاصية ”الأستوري“ بحسابه الشخصي على ”إنستغرام“، عن عدم إقامة حفل الزفاف بالشكل المعلن سابقا لـ“أسباب خاصة“ لم يسمها، واعدًا متابعيه بنشر صور بملابس الزفاف الرسمية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما وعد الفائزين بحضور حفل الزفاف، بأنه سيتم ”تعوضيهم“ في عيد ميلاد منة عرفة عقب حفل الزفاف.

وقال المهدي ”لكل الذين ربحوا معنا هنعوضهم في عيد ميلاد منة إن شاء الله نعزمهم وآسف جدا لأي حد زعل بس ياريت تقدروا إن دى حاجة خاصة بينا واحنا مبسوطين أوي كدا“.

يشار إلى أنه في شهر آب/ أغسطس الماضي، أعلن محمود المهدي ومنة عرفة عن مسابقة لحضور الجمهور حفل زفافهما، وظهرت حينها ”منة“ في الفيديو برفقة خطيبها، وقالت إن هناك 10 فائزين سيحضرون حفل زفافها، موضحة أنها رتبت أن يقتصر الزفاف على عدد قليل من الحضور، لذا ستكون المسابقة فقط لـ10 أشخاص.

يذكر أنه في الـ9 من نوفمبر الماضي أعلنت منة عرفة انفصالها عن خطيبها، وكتبت في إنستغرام ”كل شيء قسمة ونصيب. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع“.

وأكد محمود المهدي أيضا، خبر الانفصال، وقال في منشور، حذفه عقب نشره بأقل من ساعة ”الناس التي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا“.

لكن لم يستمر الانفصال أكثر من 48 ساعة، وأعلنت منة عرفة، من جديد عودتها إلى خطيبها، وعلقت عبر حسابها على ”إنستغرام“ قائلة ”من أصعب اللحظات التي تمر على المرأة هي لحظة الانفصال وخراب البيت، فالطلاق يهتز له عرش الرحمن“.

وحينها عبرت الفنانة الشابة عن استيائها من موقف البعض عقب طلاقها، معتبرة أنهم انتظروا الانفصال ”ليشمتوا فيها وفي خراب بيتها“، بحسب قولها.