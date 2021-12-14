بعد رسوبها 3 مرات.. كيم كارداشيان تجتاز اختبارا مهما في مسعاها لمهنة المحاماة

نجحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في اجتياز عقبة كؤود في مسعاها لأن تصبح محامية، إذ أعلنت كارداشيان على تويتر أمس الاثنين عن اجتيازها لاختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا، الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.

وكتبت على حسابها على تويتر الذي يتابعه 70.7 مليون ”يا إلهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار.“ وأضافت ”لمن لا يعلم رحلتي في دراسة القانون (…) لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.“

وتدرس كارداشيان القانون في كاليفورنيا عبر برنامج يسمح بذلك تحت إشراف محام مخضرم أو قاض. وهي من بين ولايات قليلة لديها مثل هذا البرنامج.

وباجتياز ذلك الاختبار ستصبح كارداشيان قادرة على استكمال دراسة القانون والتقدم لاختبار نقابة المحامين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

رسبت ثلاث مرات

ولم يُكشف النقاب حتى الآن عن معدل النجاح في الاختبار الذي دخلته كارداشيان في الـ26 من تشرين الأول/ أكتوبر، لكن لم ينجح سوى 21% ممن خضعوا للاختبار في حزيران/ يونيو .

وقالت نقابة المحامين في كاليفورنيا يوم الاثنين، إن نتائج الاختبار سرية ولا يمكنها تأكيد نجاح كارداشيان.

وكان والد كارداشيان محاميا وضمن فريق الدفاع عن أو. جيه. سيمبسون لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير، وقالت إنها تريد أن تشتغل بالمحاماة من أجل العمل على إصلاح نظام العدالة الجنائية.

كما أشارت كارداشيان إلى أنها فشلت في الاختبار ثلاث مرات قبل اجتيازها له. وكانت هذه المرة الفرصة الأخيرة لها، إذ تسمح كاليفورنيا عادة بأداء اختبار طلاب السنة الأولى في القانون ثلاث مرات فقط، لكنها أعطت أي شخص فشل في اختبار حزيران/يونيو 2020 محاولة إضافية واحدة بسبب جائحة كوفيد-19.

وتعتبر كارداشيان المولودة في عام 1980، شخصية تلفزيون وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي وعارضة أمريكية. ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، واكتسبت اهتمام الإعلام يعد أن أصبحت تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز.

وفي عام 2010، ذكرت تقارير بأنها أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجرا، مع عائدات تقدر بـ 6 ملايين دولار. وفي عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.