علا الفارس تعلن زواجها بشكل مفاجئ

أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس، بشكل مفاجئ، وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن عقد قرانها على شاب بريطاني من أصول عربية.

واكتفت ”الفارس“ بالإعلان عن عقد قرانها، دون الدخول في المزيد من التفاصيل، حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”تم وبحمد الله عقد قراني على شاب بريطاني من أصول عربية، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة“.

تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من اصول عربية اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة…. — عُلا الفارس (@OlaAlfares) December 13, 2021

ورغم تأكيد الإعلامية الأردنية أن أصول زوجها عربية، إلا أن معلومات راجت بين متابعين في مواقع التواصل بأن زوجها يعود لأصول إيرانية.

واكتنف حفل علا الفارس السرية التامة، ووفق المتداول فإنها قامت بمصادرة هواتف الحضور قبل دخول القاعة، حرصا على عدم التقاط أي صور أو مقاطع فيديو أو كشف هوية العريس، خلال الحفل الذي أقيم في فندق ”فيرمونت“ بالعاصمة الأردنية عمّان.

وانتقلت الإعلامية الأردنية علا الفارس للعمل في قناة الجزيرة القطرية في سبتمبر/ أيلول من عام 2019، بعد مغادرتها مجموعة قنوات ”أم بي سي“ عام 2017.

وواجهت الفارس في تلك الفترة، أزمة حقيقية مع السعوديين بسبب تغريدتها على موقع ”تويتر“، تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، مثيرة غضب متابعين سعوديين بعدما سخرت من مواقف الدول العربية وشعوبها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وقالت علا الفارس في تغريدتها، آنذاك، والتي أثارت جدلا واسعا، إن ترامب لم يختر هذا الوقت لإعلان القدس عاصمة لاسرائيل عبثًا بل لأنه يعلم أن العرب سيدينون القرار ثم يغنون في اليوم التالي ”هلا بالخميس“ – في إشارة إلى الأغنية الشهيرة- ما أثار حفيظة السعوديين، الذين اعتبروا تغريدتها سخرية منهم، وتقليلًا من مواقفهم الوطنية.

واحتل هاشتاغ ”علا_الفارس_تسيئ_للسعودية“ المركز الأول في حينها، إذ شارك الآلاف بالتغريد عليه، معربين عن غضبهم الشديد من تصريح الإعلامية الأردنية.

وطالب المشاركون بالهاشتاغ بوقف تعامل شبكة قنوات ”MBC“ مع علا الفارس، التي عملت فيها لسنوات طويلة، لافتين إلى أنها لا يمكن أن تعمل بقناة تابعة للدولة التي أساءت إليها.

وشدد السعوديون على أنهم يقفون بجوار القضية الفلسطينية، ولا يمكن تحميلهم التدهور الحاد بالقضية وحدهم، وكأنهم السبب في ضياع القدس، لافتين إلى أن كل من احتضنتهم السعودية أساؤوا إليها، ولم يصونوا جميلها.