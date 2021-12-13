وفاة المخرج المصري محمد نبيه

غيب الموت المخرج المصري محمد نبيه، الإثنين، عن عمر يناهز 91 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت زوجة ماجد نبيه نجل المخرج الراحل عن الوفاة من خلال منشور كتبته عبر حساب زوجها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، قالت فيه: توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الكبير والجميل المخرج محمد نبيه، البقاء والدوام لله رب العالمين.

كما أعلن الفنان أحمد عزمي عن الوفاة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، قال فيه: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، عمي المخرج محمد نبيه نسألكم الفاتحة“.

ولد المخرج محمد نبيه في 7 ديسمبر 1930، وهو فنان متعدد المواهب، حيث عمل مخرجا، وممثلا، ومؤلفا، بالإضافة إلى عمله بالمونتير، ومهندسا للصوت، حيث درس هندسة الصوت في المعهد البريطاني بالقاهرة عام 1984، وبدأ حياته الفنية مهندسا للصوت باستوديوهات مصر، ليتجه بعدها للمونتاج، وكان أول الأعمال الفنية التي شهدت مولده كمونتير هو فيلم ”حكم قراقوش“ عام 1953، ليتجه بعدها للتمثيل، ولعل أبرز أعماله كممثل كان قيامه بدور مراد بفيلم ”المومياء“ الذي قامت ببطولته الفنانة نادية لطفي.

وفكر محمد نبيه حينها بالاتجاه للتمثيل، حيث شارك بفيلم ”القلب له أحكام“ عام 1956 بدور بسيط، ليقرر بعدها الدخول في عالم الإخراج، فأخرج فيلم ”3 قصص“ عام 1968، ثم فيلم ”أصعب جواز“ عام 1970، والذي قام بتأليفه بجانب إخراجه، كما أخرج العديد من المسلسلات، منها ”عائلة شلش“، ”فيه حاجه غلط“.

وحقق مسلسله ”عائلة شلش“ انتشارا واسعا وحقق به نجاحا كبيرا، حيث عُرض أول مرة سنة 1990، وقام ببطولته صلاح ذو الفقار، ليلى طاهر، محمود الجندي، أحمد سلامة، ألف سكر، جمال إسماعيل، وسلوى عثمان.

ويستعرض المسلسل الحياة اليومية للأستاذ شلش (صلاح ذو الفقار) من خلال عدد كبير من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تنشأ من خلال علاقته بزوجته وأولاده، أو علاقاته بالجيران أو مع زملائه في العمل.