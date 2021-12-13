نقيب الفنانين الأردنيين ينفي وفاة الممثل ربيع شهاب

نفى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، يوم الإثنين، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان ربيع شهاب.

وقال الخطيب في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن الإشاعة التي تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية ”لم تقِم وزنا لعائلة الفنان ربيع شهاب، ولم تحترم مشاعر محبيه“.

ودعا الخطيب إلى ”ضرورة التحقق قبل نشر الأخبار خاصة تلك التي تتعلق بأشخاص محبوبين وفنانين كبار“، بحسب تعبيره.

من جانبها، أعربت زوجة الفنان ربيع شهاب، عن استغرابها من إشاعة نبأ وفاة زوجها، مؤكدة أنه ”بصحة جيدة“.

ونقل موقع ”عمان نت“ المحلي عن الزوجة، قولها، إن ”ربيع شهاب بخير، ولا تصدقوا الشائعات“.

والفنان ربيع شهاب من مواليد الـ20 من حزيران/ يونيو 1956، وهو ممثل أردني أطلِق عليه لقب ”عميد الكوميديين“ لخبرته الفنية في مجال الكوميديا الأردنية.

كانت بدايته كلاعب كرة قدم في نادي ”شباب الحسين“ الأردني، وبعد ذلك ذهب إلى القاهرة لدراسة فن التصوير، وهناك بدأ يتعلق بالفن والتمثيل.

ومن أهم أعماله ”شجرة الدر“، وسوق الألغاز“، ”و“المناهل“، و“لقمة العيش“، و“تاكسي الحبايب“.

كما قام بالعديد من الأدوار البطولية والثانوية في مسلسلات ومسرحيات من إنتاج التلفزيون الأردني، من أبرزها مسلسل ”حارة أبو عواد“ بمشاركة الفنانين: نبيل المشيني، ورشيدة الدجاني، وحسن إبراهيم، وموسى حجازين.

ويحلو للأردنيين تسمية الفنان ربيع شهاب، بألقاب مثل ”عزوز“ و“عليوة“، وهما اسما شخصيتين أدى شهاب دورهما في أعماله، فيما لا يزال جمهوره يردد بعض الجمل التي كان يستخدمها في مسلسلاته.

وتعرَّض ربيع شهاب في العام 2003، لجلطة دماغية منعته من الحركة والكلام.