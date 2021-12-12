التونسية غالية بن علي تتراجع عن اعتزال الغناء

تراجعت الفنانة التونسية غالية بن علي، اليوم الأحد، عن قرار اعتزال الغناء، الذي أعلنته، أمس السبت.

وجاء ذلك خلال منشور كتبته، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، موضحة أنها ”اتخذت هذا القرار في لحظة زعل“.

وأمس السبت، نشرت غالية بن علي، منشورًا عن اعتزالها، قالت فيه: ”قررت الاعتزال والتخلي عن الأغنيات، وقررت الاهتمام بحكايات الشعراء والقصائد، عمري ما واكبت العصر، وعمري ما فهمت طرق التسويق، طلب صغير: ممكن ذكر بيت من الأبيات التي أحببتها في أغانيَّ؟“.

لكن الفنانة التونسية، عادت، اليوم الأحد، لنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“، وأرفقت معها تعليقًا يعلن تراجعها عن قرار الاعتزال.

وقالت: ”في صالح جمهور حساس، وذكي عقليًا، وذكي عاطفيًا، وراقٍ روحيًا، وجمهوري الموصول، واحترامًا له، مطلوب مني الارتقاء والتحليق في فضاء الفن، واستكشاف أعلى درجاته“.

وأضافت الفنانة التونسية غالية أنه ”غير مقبول استخفاف المنتجين بثقافتنا، ولغتنا، وأصولنا، وعراقة إحساسنا، وغير مسموح الخضوع للغش والقوالب السوقية، عشان تسوقي أغنية لازم تكون في قالب معين، ومدتها كذا، والكلام يكون خفيفًا وتتم إعادته كثيرًا عشان الأغنية تعلق مع الناس، وتعمل مشاهدات، وإلا مش هتبقى تريند، فغلط نسوّقها، أفهم إيه أنا بقى؟“.

وأوضحت أنها ”قررت فقط التمادي في الغلط، والخروج عن كل القوالب، والرجوع بثقة أكبر إلى حبي الأول والأخير، والقصائد الطويلة وحتى المعقدة، التي يكتبها شاعر عيونه تبحلق في السماء، موصول بكل ما تنزله عليه من جمال وهو لا يخضع إلا لقيد واحد، العهد الذي عقده مع الصدق، والأمانة، والجمال، والأناقة“.

وتابعت: ”لم أقل إنني سأعتزل الغناء، فالغناء بالنسبة لي نفس وصلاة، وإنما قلت في لحظة زعل أنني سأعتزل ما يسمونه أغنيات، وسأبقى أغنّي أغنياتي التي أحبها ولن أتوقف عن الصلاة، والتنفس ما دمت حية، شكرًا على كل المحبة التي غمرتموني بها، وكل الرسائل البديعة، وهي توثق إيماني بهذا الجمهور، وبالوصل الذي يجمعنا دائمًا“.

والتونسية غالية بن علي، التي لقبت بسفيرة الغناء العربي، تعيش في بلجيكا، ولها العديد من الأغاني الخاصة بها، ولديها مواهب متعددة، إذ إنها مغنية، وممثلة، وكاتبة، وفنانة تشكيلية.