أول ظهور للفنانة اللبنانية ريتا حرب بعد تعرضها لحادث سير في تركيا (فيديو)

نشرت الفنانة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب، عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو، في أول ظهور لها بعد تعرضها لحادث سيارة مروع بتركيا.

وظهرت حرب في الفيديو، الذي تضمن أغنية للمطرب اللبناني الشاب بشار عبدالجواد، وهي ملقاة على سرير داخل المستشفى.

وحرصت الفنانة على عدم ظهور وجهها، خاصة أنها خضعت لعدة عمليات إثر تعرضها لكسور في وجهها وساقها، بعد حادث السير المروع التي تعرضت له خلال تواجدها بتركيا الشهر الماضي.

وعلقت على الفيديو قائلة: ”الأيام الصعبة ما بتبقى، رح يجينا وقت ونرجع أقوى من قبل“، في دلالة على تطور حالتها الصحية، ودخولها في مرحلة التعافي، واقتراب شفائها وعودتها من جديد لممارسة حياتها الطبيعية.

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وكانت حرب تعرضت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لحادث مروري أثناء تواجدها بتركيا لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد، في منطقة قريبة من إسطنبول، ما تسبب بإصابتها بكسور بوجهها وساقها وأبقاها في إحدى مستشفيات تركيا حتى اليوم.

وخضعت الفنانة والإعلامية بعد يومين، من الحادث، لأولى العمليات الجراحية في منطقة الفخذ.

وحينها قالت الإعلامية اللبنانية إيليان الحاج، في تصريحات صحفية، إن ”العملية التي خضعت لها مواطنتها ريتا حرب استغرقت نحو 5 ساعات“.

وحول تفاصيل إصابة حرب، أوضحت الحاج، أن مواطنتها ”تعرضت لثلاثة كسور في منطقة الفخذ جراء الحادث، إضافة إلى كسورٍ في عظام الوجه تحت العين“، مؤكدة أنها ”بحاجة لمرحلة من العلاج والنقاهة قبل استعادة عافيتها“.

أما عن تفاصيل الحادث المروع، أوضحت أنه وقع خلال توجه ريتا حرب لموقع تصوير إحدى الأعمال العربية المشتركة، التي تشارك في بطولتها.

وأشارت إلى أنه كان برفقتها مدرب الأداء اللبناني ”بوب مكرزل“، والذي أصيب أيضًا، برضوض وكسور في الحوض، وأجرى عمليات جراحية.

وريتا حرب (42 عاما)، تمتهن الفن ومجال الإعلام وكذلك الموضة والأزياء، ونالت في وقت سابق لقب ملكة جمال جبل لبنان.

ودخلت مجال الإعلام صدفة، وكانت بدايتها مع قناة ”أوربت“ حيث كانت تكمل دراستها في بريطانيا.

والتحقت بمجال التمثيل عام 2000، من خلال الفوازير الرمضانية التي حملت عنوان ”فوازير كوابيس“ وقبلها ”فوازير شامية“ التي أنتجتها شبكة راديو وتلفزيون العرب بالتعاون مع الشام الدولية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وعرضت على قناة ”art المنوعات“.

وقدمت ريتا حرب، في الفن حوالي 14 عملا منها 12 مسلسلا منها: ”أول نظرة“ عام 2017، و“طريق“ عام 2018، و“دورة جونية“ عام 2018، و“آخر الليل“ عام 2019، بالإضافة للجزء الثاني من مسلسل ”عروس بيروت“ الذي عرض العام الماضي.

وفي السينما شاركت في فيلمي ”شباب ضايعة“، و“شرعوا الحشيشة“ عام 2019.