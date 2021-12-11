وفاة الفنان المصري محمد عبد الحليم

أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بمصر عن وفاة الفنان محمد عبد الحليم، حيث نشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ منشورا جاء فيه: ”الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم“.

وقال منير مكرم في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن الفنان محمد عبد الحليم توفي وفاة طبيعية، حيث لم يعاني من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن النقابة ستقوم باستخراج تصريح الدفن الأحد، موضحا أنه لم يتحدد موعد الجنازة حتى الآن.

وتميز الفنان محمد عبد الحليم فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة، شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية و المسرحيات و الأفلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسي ليشارك بفيلمه ”زهرة البنفسج“ في عام 1977، ومن أهم أعماله ”دموع في عيون وقحة“ ، ”شيخ العرب همام“.

وتداول عدد من المدونين على موقع ”فيس بوك“ في نهاية العام الماضي صورة لفتاة مع الفنان محمد عبد الحليم، وادعت أنه يعيش على الرصيف بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح بمصر القديمة، وانتشر الخبر بسرعة على صفحات السوشيال ميديا، ولكن سرعان ما نفى عبد الحليم في تصريحات صحفية ما تم تداوله على مواقع التواصل قائلا: تفاجأت بالصور على السوشيال ميديا وأرسل لي العديد من الأصدقاء والمعارف البوست المنتشر.

وطالب حينها صفحات السوشيال ميديا قبل النشر بضرورة تحري الدقة قائلا: ”اتقوا الله في الأخبار اللى بتنزل وبلاش الأخبار اللي ممكن تسبب أزمات نفسية لينا دي، فهذه الصورة لإحدى الطالبات التي طلبت مني أن تلتقط صورة تذكارية معي“.

والتحق الفنان محمد عبد الحليم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويعد فيلم ”زهرة البنفسج“، أول أدواره الفنية، وقال عنه: ”كنت صديقا للفنان أحمد مظهر، فقد كان مدرسي في معهد الفنون المسرحية، وبدوره رشحني لصديقه عبد الرحمن الخميسي مخرج وسيناريست الفيلم، والتحقت بفريق العمل، وبعدها عملت بالدراما، وشاركت في الكثير من من الأعمال“.

وكان من أمنيات عبد الحليم قبل وفاته أن يرى الفن مثل ”أيام زمان“، ليعبر عن الشخصية المصرية، وينقل الحقيقة كاملة، كما كان يحلم بعودة المسرح لأيامه الخوالي، فقال: ”عندما كنا نذهب للمسرح لنرى الصالة ممتلئة.. أتمنى أن يعود المسرح“، لافتا إلى أن آخر مسرحية حضرها كانت ”الملك لير“ للفنان يحيى الفخراني بالمسرح القومي.