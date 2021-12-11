تقرير: أميرة موناكو تعرضت للتشوه من عملية تجميل

قالت مؤرخة ملكية إسبانية، إن شارلين أميرة موناكو، ”تختبئ بعيدًا عن أنظار الجمهور لأنها مشوهة بعد جراحة تجميلية“.

وادعت بيلار آير، أن الاميرة شارلين تعاني من ندوب في الوجه بعد عملية شد الوجه التي أجريت لها في دبي.

يذكر أن بيلار آير، كانت قد اتهمت ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، بـ“التحرش“ بالأميرة ديانا، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.

وكان الأمير ألبرت، أمير موناكو، كشف الشهر الماضي عن دخول زوجته إلى منشأة علاج أوروبية، في غضون أيام من عودتها إلى موناكو، بعد غياب دام 10 أشهر في موطنها الأصلي جنوب إفريقيا، حيث تم علاجها من توعك صحي.

وقال ألبرت، إن زوجته كانت تعاني من ”الإرهاق النفسي والجسدي“، بينما كشفت تقارير صحفية أن شارلين وهي أم لطفلين ”كادت أن تموت“، أثناء وجودها في جنوب إفريقيا.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية اليوم السبت، إلى أن الصحفية والمؤلفة بيلار آير، التي وصلت إلى نهائيات 2014 في جائزة بلانيتا الإسبانية المرموقة، نشرت ادعاءاتها المتفجرة في مدونتها الأسبوعية لمجلة ”Lecturas“ الإسبانية الشعبية.

وقالت بيلار آير، إن شارلين كانت ترتدي غطاء وجه بعد عودتها إلى موناكو من جنوب إفريقيا الشهر الماضي، مضيفة أن الأميرة فوتت عيد الميلاد السابع لتوأمها غابرييلا وجاك، لكنها نشرت صورا للاحتفال على ”إنستغرام“ الخميس، وكتبت: ”عيد ميلاد سعيد لأطفالي“.

وأبلغ مصدر مقرب من العائلة الملكية موقع ”الصفحة السادسة“ المختص بالمشاهير: ”ليس من العدل أن يتم تصويرها على أنها تعاني من نوع من المشاكل العقلية أو العاطفية، ولا نعرف لماذا يقلل القصر من حقيقة أنها كادت أن تموت في جنوب إفريقيا“.

وأوضح المصدر، أن الأميرة شارلين كانت تعاني من التهاب حاد في الأذن والأنف والحنجرة، ما تسبب بمشاكل حادة في الجيوب الأنفية والبلع ناتجة عن عملية جراحية سابقة“.

وأضاف: ’لم تتمكن من تناول الطعام الصلب منذ أكثر من 6 أشهر بسبب جميع العمليات الجراحية التي خضعت لها منذ ذلك الحين. لقد تمكنت فقط من تناول السوائل من خلال المصاصة، لذا فقدت ما يقرب من نصف وزنها“.