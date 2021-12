لولوة دعيج الخليفة الصباح تنعى والدها بكلمات مؤثرة

نعت الشيخة لولوة ابنة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح، والدها الراحل الذي فارق الحياة اليوم السبت بشكل مفاجئ، بعد مسيرة حافلة في مجال الأدب والفن امتدت لأكثر من 3 عقود حقق خلالها شهرة واسعة محليا وعربيا.

ونشرت الشيخة الشابة عبر حسابها في ”تويتر“ صورة لها برفقة والدها، أرفقتها بتعليق مؤثر قالت فيه: ”تبدو الحياة وكأنها كابوس.. على بعد 11 ساعة. أحبك يا بابا. أتمنى لو كان لدي عناق أخير. فقط عناق واحد أخير“.

وحرص العديد من النشطاء على مواساة الشابة المهندسة بوفاة والدها، حيث لقي نعيها المؤثر تفاعلا كبيرا من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بينهم شخصيات فنية وثقافية وحقوقية نعوا الشيخ الراحل مستذكرين خصاله وتواجده الدائم في مناسبات عدة.

يذكر أن الشيخ دعيج الخليفة تزوج من الشيخة عالية الخالد الصباح، ولديه 3 بنات، وولد، هم لولوة ودلال وبدرية وخليفة، كما يعود نسبه إلى الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت الأسبق.

ولم يتم الكشف في بيان الديوان الأميري الرسمي الذي نعى الراحل عن سبب وفاة الشيخ، فيما أشار العديد من الإعلاميين إلى أن الراحل كان يعاني من أزمة قلبية منذ سنوات، وأجرى أكثر من عملية في القلب، وشعر بألم في قلبه فجر اليوم السبت وتم نقله على الفور إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

Life feels like a nightmare… im 11 hours away. i love you baba. i wish i had one last hug. just one last hug. allah y9abrny 3ala ghyabk oo yaghmd roo7k iljannah🕊 pic.twitter.com/SNSTFPZM9X

— لولوة دعيج الخليفه الصباح (@Luluudee) December 11, 2021