شيرين عبدالوهاب ليست الأولى.. فنانات عربيات ظهرن حليقات الشعر

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حالة من الجدل، بعد ظهورها أمس الجمعة، خلال حفل غنائي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، دون شعر الرأس، عقب أيام قليلة من انفصالها عن زوجها حسام حبيب.

ومن غير الطبيعي أن تتخلى المرأة عن شعر رأسها باعتباره أبرز معالم الجمال لديها، خاصة ممن هن في الوسط الفني اللاتي يحرصن على الاعتناء بمظهرهن ليبدون في كامل أناقتهن أمام الجمهور والشاشات.

لكن شيرين عبدالوهاب، ليست الفنانة الوحيدة التي ظهرت دون رأس الشعر أمام الجمهور، فسبقتها فنانات عربيات من قبل.

ورغم اختلاف الطريقة ما بين الحلق حقيقيا أو تركيب ”باروكة صلعاء“، فإن المظهر كان واحدا، وتاليا أبرزهن:

سوزان سكاف

في نيسان/أبريل عام 2013، ظهرت الفنانة السورية سوزان سكاف، دون شعر الرأس نهائيا، وذلك على خلفية تحضيرها لدور مريضة سرطان في المسلسل السوري ”حائرات“.

لكن الفنانة السورية لم تصمد طويلا، حيث ظهرت وهي لا تتحمل قص شعرها، بعدما خرجت من خلال لقطات حلاقة شعرها متأثرة وباكية فيما يقوم اختصاصي الشعر بإزالة شعرها كاملا.

وقالت سوزان سكاف، في تصريحات لها آنذاك: ”تطلب الموضوع جرأة كبيرة مني للوصول إلى هذه المرحلة. لن أحلق بالماكينة فقط بل بالشفرة أيضا.. أنا خائفة“.

زهرة الخرجي

وظهرت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي، في تشرين الأول/أكتوبر 2014، دون شعر رأسها، بعدما قامت بحلاقته كاملا في مبادرة منها للتضامن مع مرضى سرطان الثدي، الذي أصيبت به الفنانة من قبل.

واقتصر الموقف الإنساني للفنانة الكويتية على قص شعرها تضامنا مع مرضى سرطان الثدي.

وعادت الفنانة وكررت نفس الأمر في عام 2019، وحينها نشرت عبر حسابها في ”إنستغرام ”، مقطع فيديو قصيرا لها وهي ترتدي شعرا مستعارا ”باروكة“، لكنها أزالته لتكشف عن حلقها لشعرها تماما في محاولة منها للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي.

وعلقت الخرجي حينها على الفيديو قائلة: ”كوني متفائلة وتحدي الصعاب والله يبعد عنكم كل مكروه. عمل جميل بالاشتراك مع ليلى هرموني بمناسبة شهر أكتوبر شهر التوعية لكل امرأة (الفحص المبكر) كوني قويه وتطمني على نفسك“.

شجون الهاجري

وفي أيار/مايو عام 2015، تعرضت الفنانة الكويتية شجون الهاجري، لهجوم من الجمهور بعد أن نشرت عدة صور لها، ظهرت فيها وقد حلقت شعرها كالرجال.

لكن سرعان ما كشفت سبب ظهورها الغريب وهو تجهيزها لدورها في المسلسل الكويتي ”ذاكرة من ورق“، إنتاج 2015.

إلهام شاهين

وفاجأت الفنانة المصرية إلهام شاهين، الجمهور في 2015، بظهورها دون شعر الرأس، بعدما انتشرت حينها عدة صور ظهرت بها صلعاء تماما.

وبررت إلهام شاهين سبب هذا الظهور اللافت بسبب تحضيرها حينذاك لفيلم ”ريجاتا“ الذي تم إنتاجه في نفس العام، حيث جسدت فيه شخصية امرأة مصابة بمرض السرطان، وتتعالج بالكيماوي الذي تسبب في تساقط شعرها تماما، بحسب رواية الفيلم.

لكن حينها لم تحلق إلهام شاهين شعرها، بل استخدمت ”باروكة صلعاء“ وحافظت على شعرها الحقيقي.

جيانا عنيد

ولحقت الفنانة السورية جيانا عنيد، بنظيراتها من الفنانات اللاتي حلقن شعر رؤوسهن، وظهرت 2016، في صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تخضع لمقص مزين الشعر أثناء قيامها بإزالة شعرها في الوقت الذي تزامن فيه مع بكائها بسبب التخلي عن شعرها.

وكانت تلك الخطوة لدورها في المسلسل السوري ”خاتون“، وبررت الفنانة سبب حلقها لشعرها قائلة إن ”الممثل عرضة دائما لإحداث الكثير من التغييرات في الشكل من أجل تلبية حاجات الشخصية التي يجسدها في العمل“.

وأشارت جيانا عنيد، حينها إلى أن خسارتها لشعرها جزء من حبها لفنها واستحقاقها لدورها في المسلسل الذي حلقت من أجله شعرها بالفعل.

نادين نجيم

وظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في مسلسل ”خمسة ونص“ الذي عرض في رمضان 2019، على شاشة ”إم بي سي“، وهي دون شعر، بعدما جسدت دور طبيبة أورام تظهر دعمها لمرضى السرطان بحلق شعرها بالكامل.

يشار إلى الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، قدمت العديد من أغانيها في حفل غنائي أمس الجمعة بأبوظبي، بعد أن صدمت جمهورها عندما ظهرت وهي حليقة الشعر، ما أثار جدلا واسعا.

وداعبت ”شيرين“ جمهورها في بداية الحفل قائلة: ”خلاص أنا بقيت سينجل، وهرجع تاني أغني كتير، إيه رأيكم في اللوك الجديد ده“، في إشارة إلى طلاقها من زوجها السابق حسام حبيب وظهورها دون شعر.

وخاطبت جمهور الحفل قائلة: ”مبسوطة إني معكم، ويارب تقبلوني بشكلي ده، بس إنتم عارفين إني كده فوقت“، ليتعالى صوت الجمهور في لفتة تضامن مع الفنانة في ظروفها الحالية.

وبدأت الفنانة حفلها بأغنية ”جرح تاني“ التي اعتبرها الجمهور إشارة إلى طلاقها من زوجها المصري حسام حبيب، ثم قدمت العديد من الأغاني، وتجاهلت أغنية ”حبه جنة“، التي غنتها لطليقها في بداية زواجهما.