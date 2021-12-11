وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح

أفادت مصادر كويتية، اليوم السبت، بوفاة الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز 50 عاماً.

وأوردت وسائل إعلام وحسابات إخبارية في الكويت، السبت، نبأ وفاة الشاعر الكويتي المعروف، دون توضيح أية تفاصيل عن الوفاة.

وفاة الشاعر الشيخ دعيج الخليفة. pic.twitter.com/QgmElPD922 — المجلس (@Almajlliss) December 11, 2021

ونعى طيف واسع من المغردين في الكويت الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة عبر وسم يحمل اسمه في موقع تويتر.

وقال المغرد أحمد الميموني عضو جمعية حقوق الانسان: ”لاحول ولا قوة الا بالله أن لله وان آليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الشيخ #دعيج_الخليفة الصباح عن عمر يناهز الـ 50 عاماً“.

لاحول ولا قوة الا بالله أن لله وان آليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله الشيخ #دعيج_الخليفة الصباح عن عمر يناهز الـ 50 عاماً. pic.twitter.com/xPz2KwqXUP — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) December 11, 2021