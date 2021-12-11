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وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح
تاريخ النشر: 11 ديسمبر 2021 7:29 GMT
تاريخ التحديث: 11 ديسمبر 2021 7:55 GMT

وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح

أفادت مصادر كويتية، اليوم السبت، بوفاة الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز 50 عاماً. وأوردت وسائل إعلام وحسابات إخبارية في الكويت،

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المصدر: فريق التحرير

أفادت مصادر كويتية، اليوم السبت، بوفاة الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز 50 عاماً.

وأوردت وسائل إعلام وحسابات إخبارية في الكويت، السبت، نبأ وفاة الشاعر الكويتي المعروف، دون توضيح أية تفاصيل عن الوفاة.

ونعى طيف واسع من المغردين في الكويت الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة عبر وسم يحمل اسمه في موقع تويتر.

وقال المغرد أحمد الميموني عضو جمعية حقوق الانسان: ”لاحول ولا قوة الا بالله أن لله وان آليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الشيخ #دعيج_الخليفة الصباح عن عمر يناهز الـ 50 عاماً“.

 

الكاتب والمؤلف العنزي عبر عن صدمته بخبر الوفاة قائلاً: ”لاحول ولاقوة الا بالله، الحين لحد يقنعني ان التنمر ما كان له دور في وفاته الله يرحمه ويغفرله“.

وتداول عدد من المغردين واحدة من آخر تغريدات الدعيج عبر حسابه في تويتر، والتي دعا الله فيها بدعاء يوم الجمعة، والتي أثارت مشاعر المعزين بوفاته.

المحامي حسين العصفور، أعاد نشر تغريدة الدعيج، وعلق عليها قائلاً: ”الله برحمك يارب ونعم الصديق رحمك الله واسكنك ربي فسيح جناته #الشيخ_دعيج_الخليفه_الصباح في ذمة الله“.

الكاتب الروائي بدر البرغوث نعى الراحل معدداً خصاله قائلاً: ”الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة صادفته أكثر من مرة وجدته كريماً خلوقاً في قمة التواضع والبساطة“.

 

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