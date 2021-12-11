وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح

أفادت مصادر كويتية، اليوم السبت، بوفاة الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز 50 عاماً.
وأوردت وسائل إعلام وحسابات إخبارية في الكويت، السبت، نبأ وفاة الشاعر الكويتي المعروف، دون توضيح أية تفاصيل عن الوفاة.
وفاة الشاعر الشيخ دعيج الخليفة. pic.twitter.com/QgmElPD922
— المجلس (@Almajlliss) December 11, 2021
ونعى طيف واسع من المغردين في الكويت الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة عبر وسم يحمل اسمه في موقع تويتر.
وقال المغرد أحمد الميموني عضو جمعية حقوق الانسان: ”لاحول ولا قوة الا بالله أن لله وان آليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الشيخ #دعيج_الخليفة الصباح عن عمر يناهز الـ 50 عاماً“.
لاحول ولا قوة الا بالله أن لله وان آليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله الشيخ #دعيج_الخليفة الصباح عن عمر يناهز الـ 50 عاماً. pic.twitter.com/xPz2KwqXUP
— Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) December 11, 2021
الكاتب والمؤلف العنزي عبر عن صدمته بخبر الوفاة قائلاً: ”لاحول ولاقوة الا بالله، الحين لحد يقنعني ان التنمر ما كان له دور في وفاته الله يرحمه ويغفرله“.
لاحول ولاقوة الا بالله، الحين لحد يقنعني ان التنمر ما كان له دور في وفاته الله يرحمه ويغفرله! #دعيج_الخليفة_الصباح
— عبدالله خلف العنزي (@abdullahkhalafz) December 11, 2021
وتداول عدد من المغردين واحدة من آخر تغريدات الدعيج عبر حسابه في تويتر، والتي دعا الله فيها بدعاء يوم الجمعة، والتي أثارت مشاعر المعزين بوفاته.
اللهم لاتدّع لنا في يوم الجمعه ذنباً إلا غفرته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاءً إلا استجبتهُ ولا تائباً إلا قبلته
— دعيج الخليفه الصباح (@dk_alsabah) December 10, 2021
المحامي حسين العصفور، أعاد نشر تغريدة الدعيج، وعلق عليها قائلاً: ”الله برحمك يارب ونعم الصديق رحمك الله واسكنك ربي فسيح جناته #الشيخ_دعيج_الخليفه_الصباح في ذمة الله“.
الله برحمك يارب ونعم الصديق رحمك الله واسكنك ربي فسيح جناته #الشيخ_دعيج_الخليفه_الصباح في ذمة الله 🙌🏻 https://t.co/jRaDYZXX1v
— المحامي/ حسين العصفور (@lawyer_h_alas4) December 11, 2021
الكاتب الروائي بدر البرغوث نعى الراحل معدداً خصاله قائلاً: ”الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة صادفته أكثر من مرة وجدته كريماً خلوقاً في قمة التواضع والبساطة“.
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة
صادفته أكثر من مرة وجدته كريماً خلوقاً في قمة التواضع والبساطة .
#دعيج_الخليفه_الصباح pic.twitter.com/LERzq0STZF
— بدر البرغوث (@bader1975_) December 11, 2021