زارا تطمح أن تصبح أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم

هبطت الشابة زارا رذرفورد بطائرتها في سول، السبت، قادمة من روسيا، في أول محطة آسيوية برحلتها التي تهدف من خلالها إلى أن تصبح أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم.

ولدت زارا، وهي بريطانية بلجيكية تبلغ من العمر 19 عاما، لأبوين طيارين، وستلتحق بالجامعة في العام المقبل، وتحلم بأن تصبح رائدة فضاء.

وبدأت زارا رحلتها في أغسطس/آب من مطار ”كورتريك – فيفلخم“ في غرب بلجيكا، وتسعى لقطع مسافة 51 ألف كيلومتر تشمل خمس قارات و52 بلدا منها الولايات المتحدة وجرينلاند وروسيا وكولومبيا.

وقالت زارا للصحفيين عند وصولها إلى مطار جيمبو الدولي في كوريا الجنوبية بطائرتها، وهي من طراز ”شارك“ خفيفة الوزن وتعد أسرع طائرة شراعية في العالم، إن ”الأمر ينطوي على تحد“.

وأضافت: ”لقد تعطلت لمدة شهر في ألاسكا بسبب عقبات تتعلق بالتأشيرة والطقس وتأخرت في روسيا لشهر بسبب العقبات نفسها“.

وتابعت حديثها: ”كنت آمل أن أستكمل رحلتي بحلول عيد الميلاد، لكن اعتقد أن هذا لن يحدث، لكنها مغامرة“.

وذكرت زارا أنها ستغادر إلى تايوان، يوم الاثنين، وأنها تتوقع استكمال رحلتها بحلول منتصف يناير/كانون الثاني.

ومع فرض المزيد من قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-19، أفادت بأنها ”لا تتمكن أحيانا من زيارة أماكن محلية في بعض البلدان“.