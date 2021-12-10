هجوم حاد على محمد رمضان بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني يدخن الشيشة

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم حاد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية وهو يدخن ”الشيشة“، في مشهد أثار استهجاناً واسعاً واستنكاراً لمثل هذا السلوك.

واعتبر بعض المتابعين أن محمد رمضان يقدم مثالاً سيئاً للشباب والمراهقين، خاصة وأنه متابع من طيف واسع من الجمهور العربي والمصري خاصة، الذين يتابعون أعماله ويتشبهون به وبسلوكياته.

ونشر محمد رمضان الحوار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، وعلق عليه: من بغداد لقاء محمد رمضان مع التلفزيون العراقي ليلة الحفلة.

واستهجن كثير ممن تابعوا اللقاء قيام محمد رمضان بإجراء اللقاء التلفزيوني إلى جانب المذيع وهو ممسك بالشيشة ويقوم بالتدخين خلال إجراء الحوار، دون أي مراعاة أو احترام للمشاهدين خاصة من الأطفال، بحسب البعض.

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وأكد محمد رمضان أنه لا يمانع الاستقرار في العاصمة العراقية بغداد، وأن طموحه أن يكون له منزل في العراق كما يمتلك منزلاً في الإمارات ومصر وغيرها من الدول، كاشفاً عن سعيه لامتلاك منزل بالفعل في بغداد لزيارته كل حين.

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان حفلا غنائيا، الليلة الجمعة، في بغداد، حيث سافر إلى العراق منذ أيام، وأجرى، اليوم الجمعة، البروفات النهائية للحفل، حيث نشر جزءا من البروفات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وكان محمد رمضان قد أثار الجدل بنشره صورا مع قائدي الطائرة التي سافر على متنها إلى العراق، حيث أعاد إلى الأذهان أزمته مع الطيار المصري أشرف أبو اليسر، التي أدت إلى فصل أبو اليسر عن العمل ثم وفاته بسبب الحزن والقهر على ما حل به بسبب محمد رمضان.

وعاد رمضان إلى إثارة الجدل من جديد على طائرته الخاصة بعدما نشر مقطعاً وهو يتراقص على إحدى أغنياته مع اثنتين من المضيفات، وهو المقطع الذي تبعه قرار من نقابة الفنانين بإحالته للتحقيق بسبب عريه في حفلاته وأغانيه.

ويقدم محمد رمضان مجموعة من الأعمال الفنية ما بين الغناء والتمثيل، ويعرض له باستمرار في كل شهر رمضان منذ سنوات عمل درامي مختلف يحدث صدى واسعاً.