ظافر العابدين: "غدوة" سيعرض في تونس السنة القادمة والتمثيل حلمي الأول‎‎

قال الممثل التونسي، ظافر العابدين، إن فيلم ”غدوة“ الذي قام بإخراجه سيعرض في تونس خلال السنة القادمة، مشددا على أنه أحب تجربة الإخراج لكن التمثيل يبقى حلمه الأول.

وعبّر الممثل التونسي، ظافر العابدين، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية عن سعادته بحصول فيلمه على جائزة النقاد في إطار مهرجان هام ودولي كمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرا إلى أنه سعيد بعرض فيلم تونسي وبلهجة تونسية بشبابيك مغلقة في مصر.

وأشار إلى أن فيلمه عُرض بشبابيك مغلقة 3 مرات في إطار مهرجان القاهرة السينمائي، واعتبر أن هذا الحضور هو ”جائزة الجمهور“ التي تحصل عليها.

وبخصوص عرض الفيلم في تونس، قال ظافر إنّ الجمهور التونسي سيكون على موعد مع فيلم “غدوة “ في السنة القادمة، مشيرا إلى أن أولوية العرض العالمي الأوّل للفيلم كانت لأيام قرطاج السينمائية ولكن لم يتم اختياره.

وأضاف ظافر العابدين أنه رغم رفض الفيلم في تونس إلا أنه ”دافع عن نفسه“ وشارك في مهرجان هام في حجم “ المهرجان السينمائي الدولي في القاهرة “ مع مجموعة من أهم المخرجين وصناع الأفلام في العالم العربي.

وقال ظافر العابدين إنه واجه بعض الصعوبات أثناء التحضير للفيلم ومن بينها جائحة كورونا والاحتياطات التي فرضتها في موقع التصوير، ووفاة والدته بعد أسبوع من انطلاق التحضير للفيلم، معتبرا أن موت والدته ”كان من أصعب التحديات“، وفق قوله.

وشدد على أن تضافر جهود فريق إنجاز الفيلم، أسهم في نجاحه وتجاوز مختلف المشاكل.

وفيما يتعلق بتجربته الأولى في الإخراج قال ظافر العابدين إن بدايته كانت كمساعد مخرج وتواصلت التجربة كمتربص لمدة سنة ونصف السنة قبل دخول رحلة التمثيل.

وأضاف أن تجربته تمثل رحلة طويلة، قائلا “ الأهم هو تحقيق الحلم ووصول الفيلم للناس“.

وقال ظافر العابدين، إن التمثيل هو حلمه الأول، فيما تظل عديد المواضيع تشغل تفكيره ويراها بنظرة المخرج.

وعبّر الممثل التونسي، عن سعادته بوجود أكثر عدد ممكن من فريق عمل الفيلم، في المهرجان، مشيرا إلى أن الاحتفال بالفيلم سيكون أكبر أثناء العرض الأول في تونس مضيفا “ يشرفني أن أمثل تونس بأفضل صورة “.

يذكر أن ظافر العابدين لم يكن مخرج فيلم ”غدوة“ فقط بل شارك أيضا في الإنتاج والتمثيل إلى جانب الممثلين نجلاء بن عبد الله، وغانم الزرلي، ورباب السرايري، وبحري الرحالي والطفل أحمد بن رحومة.

وسيكون لجمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية ثلاثة مواعيد لعرض فيلم ”غدوة“ لظافر العابدين خارج المسابقة فيما تم اختياره ضمن قائمة أفضل ثمانية أفلام عربية لسنة 2021.