وفاة عميدة الأغنية الجزائرية الفنانة سلوى

غيب الموت، مساء اليوم الخميس، الفنانة الجزائرية فطومة لميتي المعروفة باسم سلوى، عن عمر ناهز 86 عاما، إثر تعرضها لجلطة دماغية.

ونشرت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، على صفحتها الرسمية بـ“فيسبوك“، منشورا جاء فيه: ”تلقت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المشمولة بعفو الله ومغفرته، الفنانة القديرة المرحومة فطومة لميتي المعروفة باسم سلوى، تغمدها الله بواسع رحمته“.

وتابع المنشور: ”تعرب السيدة الوزيرة لأفراد عائلة المرحومة، ولكل محبيها وللعائلة الفنية الجزائرية الكبيرة، عن أحر تعازيها وأصدق مواساتها في رحيل واحدة من عمداء الفن بالجزائر، والتي خلفت رصيدا هائلا من الأعمال الفنية الجميلة والراقية ساهمت من خلالها في إثراء الخزانة الفنية الوطنية، وأكسبتها قاعدة جماهيرية عريضة من المعجبين والمحبين للفن الجميل“.

بدوره، قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لأسرة الفنانة الراحلة.

وقال الرئيس تبون في برقية تعزية نقلها التلفزيون الجزائري: ”تـفقـد الساحة الفنية اسما لامعا من ذلك الجيل الذي ارتـقى بعطائه الفني، وأثرى الحقل الغنائي برصيد أصيل من الإبداع الراقي المرتبط بتراثنا الموسيقي المتنوع“.

وتابع: ”نودع بأسى وتأثر بالغ مطربة من ذلك الجيل الذي حمل حب الوطن في الوجدان وارتحل به إلى المحافل الدولية فخورا بتميزه وعراقته“.

واختتم الرئيس الجزائري قائلا: ”لقد كانت الفقيدة صوتا جزائريا أصيلا صادحا بالحس الوطني، وإذ نودعها بألم وأسى أتوجه إليكم وإلى الأسرة الفنية في بلادنا بأحر التعازي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته“.

وقد تدهورت الحالة الصحية للفنانة سلوى عقب دخولها العناية المركزة في إحدى العيادات الخاصة في العاصمة الجزائرية، قبل أيام، بعد تعرضها لجلطة دماغية.

ولدت الفنانة سلوى في منطقة البليدة الجزائرية، وبدأت مسيرتها الفنية في 1952، كمقدمة برامج في الإذاعة الرسمية، قبل أن تنتقل إلى فرنسا من أجل العمل في مجالها، حيث قدمت أول برنامج نسائي موجه للعالم العربي.

وتمتد مسيرة الفنانة ”سلوى“، التي تلقب بأنها ”عميدة الأغنية الجزائرية“، إلى أكثر من 60 سنة، قدمت خلالها عدة أغانٍ على غرار أغنية ”مازالني معاك“ و ”أنا غزالي“، و ”كيف راي يهملني“ و“ما تحلفليش“، حيث تحصلت في 1966 على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية بوهران، كما دخلت عالم السينما وشاركت في أفلام من بينها ”حسان طاكسي“ و ”حسان نية“.