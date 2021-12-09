هل ستقف فاتن موسى طليقة مصطفى فهمي أمامه في مسلسله الجديد؟

كشفت سناء لحظي محامية الفنان المصري مصطفى فهمي حقيقة مشاركته مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عمل فني جديد، وهي الأنباء التي انتشرت على نطاق واسع مؤخراً رغم طلاقهما والأزمة القضائية التي تعصف بعلاقتهما.

ونشرت فاتن عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“ فيديو لأحد مشاهدها في مسلسل ”الحرير المخملي“ وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله اتكالي دائماً وأبداً، أول عمل فني تلفزيوني أشارك فيه في مصر، مسلسل الحرير المخملي، إخراج أحمد حسن، دعواتكم وإن شاء الله ألقاكم في مزيد من الشخصيات والأعمال الفنية“.

وقالت سناء لحظي في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ إن مصطفى فهمي وفاتن موسى لن يشتركا في عمل فني جديد، لكنهما بالفعل شاركا في مسلسل ”الحرير المخملي“ الذي بدأ عرضه منذ أيام، والذي أنهيا تصويره قبل طلاقهما بشهور.

وأضافت المحامية، أن“فاتن موسى شاركت في هذا المسلسل بدور بسيط بعد ضغطها على الفنان مصطفى فهمي لكي يجعلها تشترك معه، فاضطر إلى تلبية طلبها، وأشركها معه في دور صغير للغاية“.

وكشفت محامية مصطفى فهمي لأول مرة عن الأسباب التي أدت إلى طلاق فاتن موسى، حيث قالت إن“فاتن كانت تستعين بأشخاص من دول عربية للنصب على مصطفى فهمي، حيث كان يتصل به أشخاص مجهولون، ويخبروه أن زوجته اقترضت منهم أموالا ويريدونها وإلا سيقومون بحبسها، وعندما يسألها فهمي تؤكد اقتراضها لهذه المبالغ الكبيرة، وتطالبه بسدادها، وتكرر نفس الموضوع أكثر من مرة، من إماراتيين ولبنانيين، كما اقترضت أموالا من بنوك عربية وطالبته بسدادها“.

وتابعت سناء قائلة إن ”مصطفى فهمي كان يقوم بسداد هذه الأموال خوفا من أن يتم حبسها، فهي في النهاية زوجته وتحمل اسمه، بالإضافة إلى العديد من أفعالها التي نرفض الإفصاح عنها نظرا لأنها كانت تحمل اسمه في يوم من الأيام“.

وأشارت المحامية إلى أنها متعجبة مما تفعله فاتن موسى، وهجومها باستمرار على مصطفى فهمي، رغم علمها بما كانت تفعله، موضحة أن مصطفى فهمي لديه مستندات بالصوت والصورة حول كل ما قامت به فاتن موسى، لكنه يرفض نشرها.

وأكدت سناء لحظي أن مصطفى فهمي لم يهنأ بزواجه من فاتن موسى يوما، فمنذ الشهر الأول في زواجهما وهي كل همها الحصول على الأموال، وهو كان يريد الطلاق منها منذ الشهور الأولى لزواجهما، ولكن كانت ترفض الطلاق وتتودد له كي لا يطلقها، إلى أن فاض الكيل ولم يعد يستطيع الاستمرار.

يذكر أن مسلسل ”الحرير المخملي“ من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، أحمد سعيد عبدالغني، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد علي رزق، ولاء الشريف، أحمد جمال سعيد، محمد رضوان، هالة مرزوق ومحمد المغربي، عن رواية للكاتبة أميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار حمدي التايه، شادي أسعد وأحمد أبو زيد توفيق وإخراج أحمد حسن.