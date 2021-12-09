بعد جدل حاد.. الأردن يسحب فيلم "أميرة" من سباق "الأوسكار"

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الجهة الرسمية المخولة بتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار)، سحب فيلم ”أميرة“ من سباق جائزة الأوسكار 2020، لـ“أفضل فيلم أجنبي“.

وبحسب بيان نقلته قناة ”المملكة“ المحلية، قالت الهيئة: ”نقدّر قيمة الفيلم الفنية، ونؤمن أنه لا يمسّ -بأي شكل من الأشكال- بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى؛ بل على العكس، يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم، وكذلك توقهم لحياة كريمة على الرغم من الاحتلال“.

واعتبر البيان أن سحب الترشيح كان ”رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي تم تشكيلها من قِبل الهيئة الملكية للأفلام، والتي اختارت فيلم (أميرة) من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة“.

وأثار الفيلم، الذي شاركت في إنتاجه عدة دول عربية، والذي عُرض في مهرجان ”كرامة لأفلام حقوق الإنسان“، في دورته الـ 12 في العاصمة الأردنية عمّان، استنكارًا واسعًا من قِبل نشطاء فلسطينيين وعرب، أبدوا رفضهم لعرض وتوزيع هذا الفيلم.

واتهم هؤلاء النشطاء، ومن بينهم إعلاميون وأسرى سابقون في السجون الإسرائيلية، القائمين على الفيلم، الذي اختاره الأردن ليمثله رسميًا في ترشيحات جوائز الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي في الدورة الـ94 التي سيتم الإعلان عن جوائزها، في مارس/ آذار المقبل،“بالإساءة إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتشويه سمعتهم، وتسخيف قضيتهم“.

وطرح الفيلم الذي تم تصويره في الأردن، وأخرجه المصري محمد دياب، قضية ”أطفال النطف المهربة“ وهم أبناء الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية، الذين يولدون بعملية تلقيح مجهري، عقب تهريب نطف آبائهم خارج السجون.

وتناول الفيلم قصة فتاة فلسطينية تُدعى ”أميرة“ يُفترض أنها من ”أطفال النطف“ أو ما يُطلق عليهم بـ“أطفال الحرية“، لتكتشف لاحقًا ”أن النطفة التي تم تهريبها من داخل السجون، على أنها لوالدها الأسير، تم تبديلها بنطفة لحارس إسرائيلي“، ليثير هذا الطرح موجة غضب عارمة لما حمله الفيلم من ”تشكيك بنسب أطفال الأسرى“، وفق ما أكده النشطاء.

وبالرغم من عرض الفيلم، خلال الأشهر القليلة الماضية، في مهرجانات عربية وعالمية وفوزه بجوائز عدة، والتوقعات المسبقة بتعرضه للانتقادات لتطرقه إلى قضية مهمة بأسلوب جريء، فقد صعّد النشطاء بمواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، من حملتهم للمطالبة بسحب هذا الفيلم ومنع عرضه.

وشنّ النشطاء هجومًا ضد مخرج العمل، ومنتجيه، والممثلين الذين شاركوا فيه، ومنهم: الفنانة الأردنية صبا مبارك، وتارا عبود التي تقوم بدور ”أميرة“، والفلسطيني علي سليمان، وأطلقوا وسم “ #اسحبوا_فيلم_أميرة“ للاحتجاج على هذا الفيلم، الذي رفض نشطاء أردنيون أن يمثلهم في منافسة سينمائية عالمية كالأوسكار.

يُذكر أن أول عرض للفيلم، الذي كتبه محمد وخالد وشيرين دياب من مصر، في الوطن العربي كان قبل نحو شهرين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان أول عرض عالمي في مهرجان فينسيا الإيطالي.