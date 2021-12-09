رابح صقر يعلن عن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب

أعلن الفنان السعودي رابح صقر، اليوم الخميس، عن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب، طالبا من جمهوره الدعاء له.

وأوضح الفنان السعودي، عبر تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”يخضع في هذه الفترة لفحوصات استعدادا لعملية قسطرة ثانية في القلب“، كتب فيها ”أسعد الله صباحكم بكل خير، أولا.. أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحدا واحدا والله يديم عليكم الصحه أحتاج إلى دعائكم الله لايحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطره ثانيه الله لايوريكم أي مكروه“.

أسعد الله صباحكم بكل خير

اولا أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحد واحد والله يديم عليكم الصحه🤲🏻

أحتاج دعائكم الله لايحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطره ثانيه الله لايوريكم مكروه🤲🏻 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 9, 2021

ويأتي إعلان رابح صقر عن إجرائه قسطرة في القلب بعد إجرائه العملية ذاتها قبل أيام فقط، وتحديدا في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إذ أكد حينذاك عبر ”تغريدة“ نشرها، أن ”العملية تكللت بالنجاح“، مقدما اعتذاره عن تقديم أي حفلات فنية في الفترة المقبلة وكتب في التغريدة ”جمهوري الحبيب…أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفتره وذلك لإجرائي عملية قسطره في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لايوريكم أي مكروه في من تحبون، أحبكم ومشتاق لكم“.

جمهوري الحبيب….

أعتذر عن الحفلات العامه

خلال هذه الفتره وذالك

لإجرائي عملية قسطره في

القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم

الله لايوريكم مكروه في من تحبون 🌹🤍أحبكم ومشتاق

لكم❤️❤️🙏❤️❤️ — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 2, 2021

وجاءت تغريدة الفنان السعودي عن أزمته الصحية، مفاجئة في حينها، وتزامنت مع تأكيد قرب انتهائه من إنتاج ألبومه لعام 2022، المقرر إطلاقه أول العام المقبل، لافتا إلى أنه يضم 12 أغنية.

صباااح الخير ياأغلا وأحلا جمهور. في المراحل النهائيه لألبوم 2022 وسيطرح في بداية السنه وهو عباره عن 12 أغنية راح

اوافيكم بالتفاصيل قريبًا 🌹

❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️ — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 2, 2021

واحتفل رابح صقر ، الذي يعد واحدا من أبرز نجوم السعودية، بعيد ميلاده الـ 57، في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان الفنان السعودي أثار جدلا واسعا في يوليو/ تموز الماضي، بسبب انفعاله على مهندس الصوت، خلال إحيائه حفلة في مدينة جدة، حيث طالته انتقادات متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لرابح صقر، يوثق توجيهه كلاما لمهندس الصوت، اعتبره متابعون ”غير لائق“، بعد أن أوقف وصلته الغنائية، وقال للمهندس ”حبيبنا إنت وش فيك؟ مريض؟“.

يذكر أن الاسم الحقيقي لرابح صقر هو عيسي صالح الصقر، ووفق معلومات متداولة، فقد راج اسم الشهرة الفني رابح، بعد أن أطلقه عليه جماهير نادي الفتح السعودي، وذلك بعد مشاركته في حفل خاص بالنادي، احتفالا بحصوله على المستوى الأول في الدوري للمرة الأولى، وذلك في ثمانينيات القرن الماضي، وهتف الجمهور آنذاك ”رابح“ استبشارا بالفوز، فارتبط به الاسم منذ تلك الواقعة.