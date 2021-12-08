تأجيل قضية الفنان رشوان توفيق وابنته والمحامي يكشف السبب

كشف مجدي مهران محامي الفنان المصري رشوان توفيق سبب تأجيل الدعوى التي رفعتها ابنة الأخير ضد والدها، والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلات الصادرة منها له.

وكانت محكمة جنوب القاهرة قد قررت، اليوم، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلات الصادرة منها لوالدها، إلى جلسة 25 ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وقال مهران، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن ”سبب تأجيل جلسة اليوم هو طلبنا ضم خصوم جدد للقضية، حيث طالبنا بضم عصام الدين حسن زوج آية ابنة الفنان رشوان توفيق، وابنهما محمد عصام الدين، وبنك مصر، وذلك بعدما قمت برفع دعوى فرعية للفنان المصري ضد ابنته نطالب فيها برد نحو المليون جنيه سحبتها من البنك دون علمه، وأن هذا المبلغ كان في البنك كوديعة لا يسمح بصرفها سوى بعد وفاته، وهو ما وقعت عليه ابنته لكنها لم تلتزم“.

وأشار المحامي إلى أنه ”ليست هناك خطوات أخرى سيتخذها رشوان توفيق، لكنهم ينتظرون ضم الخصوم الجدد“، لافتاً إلى أن القضية في صالح موكله، وأن القاضي سيحكم لصالحه، و“ستجبر المحكمة ابنته على دفع المبلغ الذي سحبته من البنك بغير وجه حق“.

وأوضح مهران أن الفنان رشوان توفيق يتمنى أن يتم التصالح وحل الموضوع وديا؛ لأنه حزين لوقوف ابنته أمامه في المحاكم.

وكان توفيق، الذي قدم أعمالاً شهيرة للسينما والتلفزيون، قد كشف عن أزمته مع ابنته مؤخرا في لقاء متلفز، قال فيه إنه يعيش حالياً مأساة كبرى لا تقل في تأثيرها عن وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما رفع زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى لتصل الأمور إلى ما لم يكن يرغب به، على حد تعبيره.

وأكد الفنان رشوان توفيق أنه عاش حياته كلها لابنه الراحل توفيق وابنتيه هبة وآية ولزوجته الراحلة، قائلاً: ”عشت حياتي كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة وهي اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي، وقدمت لأبنائي كل شيء“.