شمس الأسطورة تؤكد عودتها لطليقها تركي القرني

أكدت الفنانة السعودية، المعروفة باسم ”شمس الأسطورة“، عودتها لطليقها تركي القرني، وذلك بعد ظهورها سابقا في عدة مقاطع فيديو تطلب منه العودة إليها، وتبدي ندمها على انفصالهما.

وجاء تأكيدها في معرض ردها على إحدى المتابعات في حسابها في ”سناب شات“ عن علاقتها بتركي القرني، وفيما إذا كان والد أبنائها.

ونفت شمس إنجابها من تركي القرني، مبينة أن ابنيها تركي ونواف من أب وابنتها جوهرة من أب ثانٍ، لافتة إلى أن تشابه اسم ابنها تركي مع اسم طليقها تركي القرني كان بمحض الصدفة.

وأوضحت الفنانة السعودية أن تركي القرني كان زوجها الأخير، وأن حياتهما معا كانت جميلة جدا، إلا أن هناك أشياء كثيرة دخلت في حياتهما ودفعتها للانهيار، متابعة أن ”علاقتهما ستعود مجددا“.

وكانت شمس الأسطورة قد ظهرت في مقاطع فيديو سابقة وثقت فيها زيارتها لوالدة طليقها القرني؛ في محاولة لإعادة علاقتهما الزوجية.

ونشرت عبر حسابها في ”سناب شات“ زيارتها لوالدة طليقها تركي القرني، وهي تحمل لها باقة ورد، معلقة في أثناء توجيهها الحديث لوالدة طليقها: ”اليوم أنا جاية قدملك الباقة هذي، تستاهليها (..) وحشتيني مرة“.

ورحبت والدة ”القرني“ بشمس الأسطورة، مؤكدة بدورها أنا ”اشتقت لها“.

وعلقت المشهورة السعودية بالقول: ”لما الإنسان يكتشف أنو فيه شي غالي وخسره، هل في هذا ينتقص منو، ولما يقول ندمان ويريد يرجع شي، غلط؟“، وذلك في إشارة إلى إعلانها رغبتها العودة إلى طليقها تركي.

وأكدت والدة طليقها أن ”هذا حق من حقوقها“، في حين ردت شمس الأسطورة: ”ابنك، ابنك يا ماما أبي استرجعه“.

واتهمت شمس الأسطورة، صديقة لها، بأنها السبب في طلاقها، حيث أكدت في مقطع فيديو بثته في ”سناب شات“، أن الصديقة ”فتحت باب نار“، وكانت تقذف كلاما مسيئا بينها وبين زوجها، ما أدى إلى خلافات مستمرة بينهما، انتهت بالانفصال.

وأكدت أن طليقها ”هو رجل بمعنى الكلمة“، معترفة أنها ”كانت تسيء له بالكلام بين الناس، في الوقت الذي كان لا يقول عنها إلا كلاما حسنا“.

ونفت المشهورة السعودية ما تردد عن زواجها مرة ثانية، مبينة أنها خطبت فقط، وأن الرجل الذي خطبها، توجه بشكل رسمي إلى عائلتها وخطبها، لافتة إلى أنها كانت مترددة بشأن الزواج منه، وأجلته كثيرا، ورغم أنه شخص جيد، بحسب تعبيرها، إلا أنها فضلت في النهاية الانفصال عنه.

وقالت إن ”طليقها تركي لم ينقطع عنها، ولم يخرج من حياتها تماما، إذ ما زال يدير مشاريع بينهما، ويقوم بحل جميع مشاكل العمل، وتعتمد عليه كثيرا فيه، كما أنه يمتاز بعلاقة حسنة مع أبنائهما“، معلقة: ”مو زوج بس هو موجود“.

وتابعت أن طليقها لم يتدخل حين عرف أن هناك من خطبها، قائلا لها إن ”لها الحرية المطلقة في حياتها“.

وأشادت شمس الأسطورة بطليقها، مؤكدة أنها لم تشعر أنها تزوجت إلا حين ارتبطت به، مشيرة إلى أن علاقتها بعائلته جيدة.

وشددت على أنها ”لم تندم في إعلانها رغبتها العودة إلى طليقها، وأنها تتمنى فعلا العودة إليه“، خاتمة حديثها في الفيديو بالقول: ”وما عندي مشكلة سواء رجعت أو ما رجعت، بس هذا رد بسيط للمعروف (..) هذا الإنسان وقف معاي (..)“.