رهف القحطاني تكشف سبب اتهامها أميرة الناصر بـ"الكذب"

كشفت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، عن السبب الذي دفعها للخروج للعلن، واتهام أميرة الناصر بالكذب بشأن ولادتها طفلة.

وقالت القحطاني عبر فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، إنها ”لم تتوقع أن يصل الكذب بأميرة الناصر بالادعاء بأنها حامل“ وولادتها طفلة، لافتة إلى أن ”مثل هذه الكذبة لا يمكن أن يتقبلها المرء“.

وتابعت أنها ”حين عرفت أن أميرة الناصر تكذب، لم يكن أمامي سوى حلين، الأول أن أصمت فيتهمني متابعون لاحقا بالتعاطف معها والبحث عن الشهرة، وأنا لست بحاجة لأي شهرة، إذ لدي ما يزيد على 3 ملايين متابع“.

وأوضحت المشهورة السعودية أن ”صمتها كان سيكلفها فقدان مصداقيتها ومن ثم الإعلانات التي تروّج لها وخسارة جمهورها، لذا قررت أن الحل الأفضل هو الخروج للحديث في الأمر“، مشددة على أنها ”عقب خروجها وتكذيبها الناصر اعتبرت أن المسألة انتهت، ولن تتطرق إليها مرة أخرى“.

وأضافت في معرض حديثها: ”بعدين تكلمت علي، تكلمت في شرفي، قالت إني تجوزت مسيار،(..) عمري 22 وش يحدني اتجوز مسيار، وأنا ألف واحد يتمناني منهم عيال عمي“.

وأكدت رهف القحطاني أن ما قالته أميرة الناصر عن ضيافتها لها ”غير صحيح“، مشيرة إلى أنها ”حين زارتها لم تذق شيئا سوى فنجان قهوة وغادرت“.

وقالت: ”الله شاهد ما ذقت من حلاها ولا شي، بس فنجال تقهويته ومشيت.. قالت أكلت من زادي، وش الزاد، استغفر الله، يا خي قهرتني استغفر الله“.

وفندت القحطاني ما قالته ”الناصر“ عن ”عزومة والدتها لها“، مبينة أن الناصر ”هي من اتصلت على والدتها، وقالت لها إنها متوجهة إلى الدمام، بما يعني رغبتها في الحلول ضيفة عليها“.

وقالت: ”راحت قالت أمها عزمتني بالدمام، والله إنها هي مكلمة أمي، قال تراني جاية الدمام جاية الدمام، يعني إيش؟ يعني أنا جاية الديرة استقبليني، قالت أمي حياج الله وتعاليلي وابشري بالعشا، المهم طلعت تتكلم سبتني ما خلت كلمة (..)“.

وألقي القبض على أميرة الناصر قبل نحو أسبوعين، وذلك بعد الأزمة التي أشعلتها رهف القحطاني حين شككت بوجود ابنة للناصر، بعد ادعاء الأخيرة ولادتها وإنجابها بنتا سمتها ”رهف“ تيمنا باسمها.

وتسببت الأزمة بهجوم مشاهير ومشهورات على ”الناصر“، وكذلك انقلاب محاميها بكر فلاح عليها، وتأكيده كذبها في إنجابها وزواجها.