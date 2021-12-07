السعودية.. حضور واسع لنجوم الفن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي (فيديو و صور)

شهدت السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية، أمس الأحد، حضورا واسعا لمشاهير الفن العرب والأجانب، إضافة إلى حضور لافت لعارضات الأزياء.

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وأشاد العديد من النجوم العرب، بالمهرجان، ووصفوه بأنه ”إنجاز باهر ومبعث للفخر“، نظرا لإقامته في المملكة العربية السعودية بعد عقود من الانغلاق.

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وعبرت الفنانة المصرية يسرا عن سعادتها بهذا المهرجان، مؤكدة أنها ”لم تتوقع أن تشهد في حياتها مهرجانا في المملكة“.

وعلقت يسرا في لقاء مع مجلة ”فوغ“، قائلة: ”سعيدة جدا وفرحانة، عمري ما توقعت إن ده حيحصل في حياتي، فلما حصل وحصل بالشكل ده كان مشرف جدا“.

بدورها، أكدت الفنانة الأردنية صبا مبارك أن ”العالم اليوم يشهد سعودية جديدة“، وقالت في لقائها مع مجلة ”فوغ“: ”أنا جدا متحمسة، هذا شيء انتظرناه وقتا طويلا“.

واعتبرت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن ما حدث ”تطور وطفرة في تاريخ المملكة“.

وقالت في مقابلة إعلامية: ”مش مصدقة فرحنالهم جدا، وفرحانة إن نحن هنا بجد، متعودة اجي السعودية بس علشان العمرة أو حج، بس إني جاي هنا وححضر حفلة كبيرة ومهرجان سينما ده تطور وطفرة بتاريخ المملكة، أفلام كتير من كل العالم، نجوم موجودين من كل العالم، شي كبير“.

وحضر عدد كبير من الفنانين السعوديين والعرب والنجوم العالميين، إضافة إلى حضور لافت للثنائيات الفنية على غرار نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، والفنان ماجد المصري وزوجته، والفنان اللبناني وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء ريم السعيدي. وكذلك الفنانة السعودية إلهام علي وزوجها الفنان السعودي خالد صقر، والناقد الفني السعودي محمد سلامة وزوجته مروى سالم.

كما كان من بين الحضور عارضات أزياء ”فيكتوريا سيكريت“ ومنهن أليساندرا امبروسيو، وكانديس سوينبول، وإيرينا شايك، وشانينا شيك، إضافة إلى حضور العارضة الأمريكية شانتال جيفريز.

ويضم برنامج المهرجان 138 فيلماً طويلاً وقصيراً من 67 بلداً بـ34 لغة، لمخرجين معروفين وأصوات جديدة واعدة تُكتشف لأول مرة، منها 25 فيلماً في عرض عالمي أول، و48 فيلماً في أول عرض عربي، و17 فيلماً في عرضها الأول في منطقة الخليج.

كما سيشهد المهرجان حضور العديد من المواهب والنجوم المشاركة في هذه الأفلام.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة الكاتب والمخرج الإيطالي الحاصل على جوائز جيوسبي تورناتوري، والذي يعتبر من أهم المخرجين الإيطاليين المعاصرين، وتضم اللجنة في عضويتها من تونس الممثلة هند صبري، والمخرجة والكاتبة والممثلة والمنتجة الفلسطينية الأمريكية شيرين دعيبس، والمخرجة والكاتبة والمونتيرة الألمانية دانيلا ميشيل، ومن السعودية المخرج عبد العزيز الشلاحي.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فيترأسها المخرج المصري مروان حامد، وينضم إليه في اللجنة الممثلة والمخرجة السعودية عهد كامل، والمخرج والكاتب الفنلندي من أصول صومالية خضر عيدروس.