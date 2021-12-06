هند القحطاني: كنت أعاني من "تشدد" الأهل.. وعلاقتي معهم انقطعت كليا

فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، متابعيها بعد إفصاحها عن جانب من ماضي حياتها السابق مع ذويها.

وكشفت ”القحطاني“ عن هذا الجانب، عقب تعليقات متابعين بعد نشرها صورة لها بالعباءة، في إطلالة مختلفة، أثارت جدلا بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في موقع ”سناب شات“، إن ”تعليقات المتابعين عن هذه العباءة، جاءت دون أن يعلموا أن حتى هذه العباءة كانت ممنوعة أيام ما كانت تعيش في كنف أهلها“.

وأضافت: ”كنت مجبرة على ارتداء عباءة رأس، وفوق النقاب طبقة، بحيث لا تظهر العيون مطلقا، كما كان ممنوعا ارتداء أحذية ذوات كعوب، وكان المسموح فقط الحذاء الرياضي المسطح الذي يغطي الأصابع“.

وتابعت في معرض حديثها: ”تبون أفاجئكم أكثر عدد إخواني الذكور تسعة، ثلاثة منهم ملتزمون، والبقية مش ملتزمين يعني عادي، حتى غير الملتزمين يرفضون نلبس عباية عالكتف“.

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وأكدت أن ”المرأة تعيش حياة صعبة جدا وسط أهل متشددين، خاصة إذا عرف الأغراب أن ذويها لديهم مثل هذه الصفة، فيتسلطون عليها أكثر“، بحسب قولها.

وتابعت القحطاني بالقول، إنها ”كانت تخرج مع زوجها بعباءة كتف، إلا أنه في إحدى المرات رآها زوج شقيقتها، فأبلغ أهلها؛ ما سبَّب لهما مشاكل معهم“.

وأردفت ”يا عالم وش اقول وش اخلي قصة حياتي منذ مولدي الى يومكم يبيلها مجلدات.. أنا ما كنت أحس بالأمان، دايما خائفة، دايما مترقبة، (..) أخاف أحد يسويلي مشكلة (..)“.

وأكدت الفاشينيستا السعودية، انقطاع علاقتها بجميع أفراد أسرتها، لكنها قالت إن ”أصغر إخوانها كان الأفضل ولا يتدخل في شؤونها“.

وقالت: ”إحقاقا للحق، واحد من إخواني التسعة ماله شغل بهذي الأمور، ولأنه أصغر واحد منه كان مرة يحترمنا انا واخواتي وما عمره فرض رايه على أي وحدة، الله يسعده، مالي تواصل مع أحد منهم، بس هو جد مرة كويس، للاسف هو فقط واحد، فقط واحد، ليتهم كلهم مثله“.