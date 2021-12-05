بعد أزمتها الصحية.. الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعود للشاشة

أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عودتها، اليوم الأحد، لتقديم برنامج ”90 دقيقة“ على قناة المحور المصرية، بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرا على الهواء مباشرة أدت لتدهور صحتها ومكوثها في المستشفى.

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو من احتفالية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع ”ذوي الهمم“، مشيدة بالرئيس المصري وبالاحتفالية، ومعلنة عودتها.

وعلقت وهبة على مقطع الفيديو: ”الله يا ريس إنت خليتنا إحنا كمان نحس بالتحدي وأنا كمان قادرة… الواحد شعر بالتعافي والله والدنيا حلوة وبخير وطاقة إيجابية“.

واعتبرت أن الحفلة التي شاهدتها اليوم منحتها عزيمة كبيرة، مروجة لظهورها الأول بعد أزمتها الصحية قائلة: ”انتظروني الليلة الثامنة مساءً في (90 دقيقة) وقادرون“؛ في دلالة على قدرتها على تحدي ظروفها الصحية والظهور من جديد.

يشار إلى أن الإعلامية بسمة وهبة، تعرضت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لأزمة صحية طارئة؛ بعدما تعرضت لعارض صحي أثناء تقديمها حلقة من برنامجها ”90 دقيقة“ على الهواء مباشرة.

وكانت الإعلامية حينها تتحدث حول قرار نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وقطعت حديثها قائلة: ”أنا قلبي واجعني وأنا بتكلم، أنا بجد تعبانة“، وطلبت الخروج لفاصل.

وخلال الفاصل غابت بسمة وهبة عن وعيها، لتعتذر الصفحة الرسمية لها عن عدم استكمال الحلقة؛ نظرا لتعرضها لأزمة صحية طارئة.

وعلى الفور، تم الاستعانة بالمركز الطبي بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، وتم نقلها لمستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، ومكثت في طوارئ المستشفى ساعات عدة، للتأكد من سلامة قلبها، خاصة بعد شكواها من هذه المنطقة، وقرر الأطباء حجزها لإجراء جميع الفحوصات، بعد الاشتباه في ذبحة صدرية، وفي اليوم التالي قرر الأطباء نقلها لغرفة العناية المركزة؛ لعدم استقرار الحالة الصحية، وحينها تفاقمت حالتها الصحية، ومنعت عنها الزيارة.

وبسمة وهبة إعلامية مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية 1972، وبدأت مشوارها الإعلامي في قناة ”اقرأ“، ثم اعتزلت لتعود بعد سنوات للشاشة من جديد لكن دون حجاب، وقدمت العديد من البرامج على الفضائيات المصرية كان أبرزها البرنامج الرمضاني المثير للجدل ”شيخ الحارة“ الذي قدمته على قناة ”القاهرة والناس“ قبل نحو عامين.