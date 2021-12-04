محامية مصطفى فهمي تنفي مثوله للتحقيق وتتهم طليقته بالتشهير به

نفت سناء لحظي، محامية الفنان المصري مصطفى فهمي، ما أعلنته طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بشأن مثوله، غدا الأحد، أمام جهات التحقيق بتهم ترويعها.

وقالت لحظي في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن ”مصطفى فهمي هو من قدم محضرا من قبل ضد طليقته واتهمها باقتحام الشقة، وسجل بالفعل أقواله في الواقعة، ولم يستدعى لأي تحقيقات أو لسماع أقوال أخرى حتى اليوم“.

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وأبدت المحامية المصرية استغرابها مما نشرته فاتن موسى بشأن مثول الفنان للتحقيق بسبب ما وصفته ”ادعاءاتها الكاذبة“، متسائلة: ”الفنان هو من حرر محضرا ضد طليقته.. كيف للشاكي أن يستدعى للتحقيق وتوجه له اتهامات؟“.

وذكرت المحامية سناء لحظي أن موكلها الفنان مصطفى فهمي اتهم طليقته فاتن موسى بالتشهير به، خاصة بعد ما نشرته عبر ”حسابها على ”إنستغرام“ يوم الجمعة، وادعت قيامه بترويعها وحبسها، مشيرةً إلى أن الفنان قدم بلاغاً رسمياً يوم السبت يحمل رقم 4631 لسنة 2021 ضدها، اتهمها فيه بـ“السب والقذف والتشهير“.

ولم تنفِ المحامية المصرية تحرير فاتن موسى لمحضر ضد موكلها مصطفى فهمي، وقالت إنه ”نما لعلمنا ومن خلال الجيران أنها تسرق محتويات الشقة وتدخلها يوميا بصحبة مجموعة من الأشخاص الغرباء، فقمنا بتعيين حراسة أسفل العقار مهمتها فقط مراقبة الشقة لحمايتها من السرقة، ومعرفة الأشخاص الذين يترددون على الشقة“.

وأضافت: ”بالفعل تم تعيين رجل الأمن وجلس يوم الأربعاء الماضي لمراقبة الشقة، خاصة وأن فاتن موسى تستدعي (بلطجيا) يجلس أيضا أسفل العقار، لكن جاءت محامية فاتن هرّبت (البلطجي) واستدعت الشرطة، وادعت أن مصطفى فهمي استأجر بلطجية لترويعها والتعدي عليها، وبالفعل تم القبض على الحارس المعين من قبل الفنان وحارس العقار الموجود منذ 20 عاماً لحراسة العقار، وليس شخصا مستأجرا كما أدعت“.

وواصلت: ”عقب القبض عليهم مساء الخميس، وبسؤال النيابة العامة لحارس العقار أثناء التحقيق معه، قال إن ”فاتن موسى اقتحمت الشقة بصحبة 6 أشخاص وفي غياب مصطفى فهمي“، مشيرة إلى أن محامية فاتن موسى توعدت الحارس.

وذكرت لحظي في حديثها لـ“إرم نيوز“ أن ”حارس العقار ورجل الأمن تم الإفراج عنهما من قبل النيابة عقب القبض عليهما بـ24 ساعة فقط، وأفرجت عنهما مساء يوم الجمعة الماضي بدون أي ضمانات؛ لعدم وجود أي أدلة وإثباتات ضدهما على الاتهامات التي وجهتها لهما فاتن موسى“، بحسب قولها.

واتهمت فاتن موسى بمحاولتها ”تشوية سمعة طليقها الفنان المصري، ومحاولة الضغط عليه لمساومته بعد ذلك للخروج من الأزمة بمبلغ مالي كبير“.

يشار إلى أن الإعلامية اللبنانية فاتن موسى قالت، مساء الجمعة، إن طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي سيخضع يوم الأحد للتحقيق، ضمن أحدث حلقة من مسلسل التراشق الذي بدأ بطلاق الإعلامية من زوجها الفنان.

وأوضحت فاتن موسى، في منشور عبر ”إنستغرام“، أن طليقها سيخضع للتحقيق في واقعة احتباسها وترويعها باستخدام أفراد لا تعرفهم، وكذلك حارسي عقار مسكنهما، بحسب قولها.