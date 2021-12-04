كم يبلغ ثمن خاتم خطوبة الأميرة ديانا وتاج زواجها؟

كشفت صحيفة بريطانية تفاصيل أسعار بعض مجوهرات الأميرة الراحلة ديانا، فوفقاً لخبراء المجوهرات، فقد قدروا قيمة خاتم خطوبتها بنحو مليون جنيه (1.35 مليون دولار) فيما بلغت قيمة التاج 200 ألف جنيه (270 ألف دولار).

وكل من الخاتم والتاج هي مجوهرات مهداة من زوجها السابق ولي العهد الأمير تشارلز ووالدته الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وبينت الصحيفة أن أثمن مجوهرات ديانا تمثلت في خاتم الخطوبة وتاج الزواج.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ في تقرير نشرته أمس الجمعة إلى أن تلك المجوهرات التي امتلكتها ديانا انتقلت إلى ولديها الأميرين وليام و هاري وزوجتيهما بعد وفاة ديانا عام 1997.

وقالت الصحيفة: ”ربما يكون خاتم خطوبة الأميرة ديانا هو الأكثر شهرة بين جميع خواتم الخطبة الملكية في العالم، وهو الآن أصبح ملكًا لكيت ميدلتون زوجة الأمير وليام“.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخاتم مرصع بالياقوت بدلاً من الألماس التقليدي، رغم أنه كان يُعتقد أن الأميرة الراحلة تعشق الألماس، خاصة وأن كثيرا من أقراط الأذن التي امتلكتها كانت من الألماس.

وقال تان هيل من مؤسسة ”سوتونز وروبرتسون“ للمجوهرات في لندن إن ”أول قطعة مجوهرات مهمة تم شراؤها لديانا كانت خاتم الخطوبة من الياقوت والألماس الذي اختارته الأميرة من كتالوج مؤسسة جيرارد“.

وأضاف أن ”هناك مزاعم بأن الخاتم لم يعجب العائلة الملكية كثيراً، وأنه كان ينبغي على ديانا اختيار شيء أكثر خصوصية لمثل هذا الاحتفال التاريخي“.

وأشار إلى أن ”الخاتم الأيقوني انتقل إلى كيت ميدلتون بموجب وصية ديانا“.

وأوضح هيل أنه نظراً لقيمة الخاتم العاطفية، فمن غير المرجح أن يتم بيعه، مشيراً إلى أنه في حال فعل الأمير وليام ذلك فإن قيمة الخاتم المادية ارتفعت بشكل كبير في تلك الفترة.

وأضاف: ”تبلغ قيمته السوقية الآن نحو 400 ألف جنيه إسترليني، ولكن بالنظر إلى مدى شهرته في العالم أجمع فمن المحتمل أن يحقق ما يزيد عن مليون جنيه“.

وبالنسبة لتاج ديانا، أشار هيل إلى أنها ارتدته خلال زفافها من تشارلز عام 1981 وفي العديد من المناسبات الملكية بعد ذلك.

وقال: ”يتكون التاج من مجموعة كبيرة من المجوهرات بعد أن تم تكليف جيرارد بتحويل المجوهرات إلى تاج.

وتقدر قيمته الآن بحوالي 200 ألف جنيه إسترليني“.