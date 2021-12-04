فاتن موسى: مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق الأحد

أعلنت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، أن طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي سيخضع يوم الأحد للتحقيق، ضمن أحدث حلقة من مسلسل التراشق الذي بدأ بطلاق الإعلامية من زوجها الفنان.

وأوضحت فاتن موسى، في منشور عبر ”إنستغرام“، أن طليقها سيخضع للتحقيق في واقعة احتباسها وترويعها باستخدام أفراد لا تعرفهم، وكذلك حارسا عقار مسكنهما، بحسب قولها.

واعتبرت الإعلامية اللبنانية أن ما نشرته بإعلان خضوع طليقها أمام جهات التحقيق هو بمثابة رد على بيانه الأخير، في إشارة للبيان الذي نشره فهمي يوم 19 نوفمبر الماضي، والذي كشف فيه أسباب طلاقهما.

واختتمت فاتن موسى منشورها بعبارة :“وأكتفي بهذا القدر“، في دلالة على اتهامها لطليقها بالاعتداء عليها.

وكان مصطفى فهمي قد كشف في 19 نوفمبر الماضي، للمرة الأولى، عن الأسباب التي أدت إلى انفصاله عن زوجته، مدعيا أن أبرزها طلباتها التي تفوق قدرته المادية، إضافة إلى اكتشافه أن زواجها منه ما هو إلا مشروع للتربح والكسب المادي، إضافة إلى استغلال مكانته الفنية لتوسيع شهرتها، بحسب قوله.

وحينها، أعلن فهمي في بيان تفاصيل بعض طلبات طليقته التي دفعته لاتخاذ قرار الانفصال، مشيرا إلى رغبتها في شرائه لها عقارات في عدة أماكن بالقاهرة والعاصمة اللبنانية بيروت تتجاوز ملايين الدولارات.

وقال مصطفى فهمي إن فاتن موسى كانت لها ”سلسلة طلبات لا تنتهي“، متهما إياها بأنها ”كانت تريد تكوين ثروة ضخمة من وراء زواجها منه“، لذلك قرر الانفصال عنها.

وحول حقوقها الشرعية، أشار الفنان المصري في بيانه، إلى أن طليقته ”لا تريد مستحقاتها القانونية فقط، لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه“، مشيرا إلى أنه عرض عليها كافة مستحقاتها القانونية، بإنذارات رسمية و ”تسلمتها وتعلم بها علم اليقين“.

وعن الطلاق الغيابي، أضاف مصطفى فهمي في البيان، أنه أرسل لها عدة إنذارات رسمية عقب الطلاق لتتسلم حقوقها القانونية.

وقال الفنان المصري إنه كان لا يريد الخوض في أسباب الطلاق وإعلانها في وسائل الإعلام، إلا أن تصرفات طليقته عقب الطلاق هي التي دفعته لذلك، مشيرا إلى أنه في البداية ”صان كرامتها وماء وجهها ولم يخض في الأسباب“.

أما عن اتهام فاتن موسى بسرقته لملابسها الخاصة ومتعلقاتها الشخصية، فرد مصطفى فهمي قائلا إنه تزوجها بحقيبة ملابس واحدة، وبعد انفصالهما أصبح لديها 18 حقيبة و“مقتنيات اشتريتها لها من أموالي“.

يذكر أنه في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت المحامية المصرية سناء لحظي، مسؤولة المكتب القانوني للفنان مصطفى فهمي، طلاقه من زوجته فاتن موسى بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات.

وقالت المحامية المصرية حينها، إن الطلاق تم بين الطرفين في هدوء تام، ولم تذكر أسبابه، مؤكدة أن ”كلا منهما يكن كامل الاحترام للآخر“، الأمر الذي نفته فاتن موسى.

وقالت موسى في بيان إنها تلقت نبأ طلاقها غيابيا عن طريق المحامية بعد مراوغة منها ومن طليقها.

ووصفت فاتن موس الطلاق الغيابي بـ“الصدمة“، وذلك ”لعلمها بالنبأ من المحامية ومن خلال السوشيال ميديا“، مؤكدة أنها ”تفاجأت به تماما مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية، خاصة أن الطلاق جاء رغم عدم وجود أي مشاكل بينها وبين طليقها“.

وتزوج مصطفى فهمي من فاتن موسى عام 2015، وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجددا في لبنان.