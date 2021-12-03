شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل بشأن انفصالها عن زوجها حسام حبيب

حسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل بشأن حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدة أن الانفاصال قد حصل بالفعل.

وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب الفنانة المصرية اليوم الجمعة، لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة في الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد أن نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أمس الخميس حوارا مسجلا مع شيرين عبدالوهاب، تحدثت خلاله عن حياتها الشخصية وزوجها حسام حبيب.

وقال البيان: ”في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال وقع بالفعل“، موضحة أن ”أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية“.

وجاء في نص البيان أن الفنانة شيرين ”تهيب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها“.

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ووفقا للبيان، أكدت الفنانة ”أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مشيرة الى أنها ”تكن كل الاحترام لحسام حبيب“.

وأوضحت شيرين في البيان المنسوب لها:“هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما“.

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها ”مريم وهنا“، خاصة أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنوي العودة بقوة الى الساحة خلال الفترة المقبلة.

وكانت نضال الأحمدية قد أثارت الجدل السبت الماضي، بعدما قالت إن شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب تطلقا، لتثير حالة من الجدل ما بين تناقل أنباء بالنفي وأخرى مؤكدة، لتعود من جديد وتثير الجدل أمس بنشرها جزءا من حوار الفنانة المصرية، تشير فيه إلى طلاقها رسميا.

حينها ذكرت الأحمدية، عبر تغريدة على ”تويتر“: ”كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم“، في إشارة ليوم السبت 27 نوفمبر الماضي.

وفي نفس التوقيت نشر موقع ”الجرس“ تغريدة عبر ”تويتر“، جاء فيها أن ”شيرين طلقت حسام حبيب“، في إشارة إلى أن العصمة كانت بيدها.