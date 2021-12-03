شيرين عبدالوهاب تؤكد طلاقها من حسام حبيب

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، النبأ الذي أعلنته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بشأن انفصالها عن زوجها المطرب والملحن المصري حسام حبيب.

وقالت شيرين عبدالوهاب في حوار مع الأحمدية، نشر عبر صفحة موقع ”الجرس“ اللبناني الذي تملكه الأخيرة على ”فيسبوك“، ردا على سؤال حول تحقيقها لأحلامها، إنها الآن ”تبني شيرين جديدة، ليست مستعبدة أو محتلة“، على حد وصفها، في إشارة إلى انفصالها رسميا.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وواصلت الفنانة المصرية، حديثها مشددة على أنها ”لن تقبل أن تعود لوضعها السابق مرة أخرى“، في دلالة عن حياتها خلال الفترة السابقة مع طليقها.

وأضافت: ”كل شيء وله ثمن“، مواصلة حديثها باللهجة اللبنانية قائلة: ”أنا عم بكبر مش عم بصغر.. أنا عم بقوى مش عم بضعف“.

ومضت شيرين عبدالوهاب، مشيدة بالإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مقدمة لها الشكر على مساندتها لها، قائلة: ”بحبك والله يا نضال.. شكرا إنك وقفتي معايا في كل حاجة.. شكرا إنك دلوقتي بتجيبي حقي وبتكلم معاكي زي الدكتور بتاعي.. شكرا إني بقيت أقولك كلام مش ممكن أقوله للدكتور بتاعي“.

لتقاطعها نضال الأحمدية موجهة لها سؤالا عن مدى قبولها نشر إعلانها واعترافها بأنها تعالج نفسيا ولديها دكتور نفسي، لترد شيرين عبدالوهاب بقبولها وعدم ممانعتها قائلة: ”الطبيب النفسي أصبح أمرا عاديا مثله مثل أطباء النساء والباطنية والجلدية… وغيرها“.

وكانت نضال الأحمدية، أثارت الجدل، يوم السبت الماضي، بعدما قالت إن شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، تطلقا، لتثير حالة من الجدل ما بين تناقل أنباء بالنفي وأخرى مؤكدة، حتى حسمت الجدل اليوم بنشرها جزءا من حوار الفنانة المصرية، تشير فيه إلى طلاقها رسميا.

حينها ذكرت الأحمدية، عبر تغريدة على ”تويتر“: ”كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم“، في إشارة ليوم السبت 27 نوفمبر الماضي.

وفي نفس التوقيت نشر موقع ”الجرس“ تغريدة عبر ”تويتر“، جاء فيها أن ”شيرين طلقت حسام حبيب“، في إشارة إلى أن العصمة كانت بيدها، في حين لم يصدر عن الفنانين حسام وشيرين تأكيدات بوقوع الطلاق حينها قبل تصريحات شيرين، أمس الخميس.

وفي وقت سابق كانت الأحمدية، فجّرت أزمة كبيرة؛ بسبب تسريبات نشرتها لوالد حسام حبيب يتحدث فيها مع إحدى الصحفيات اللبنانيات عن علاقته بشيرين عبدالوهاب، وأنه يخطط لزواجه من فتاة أخرى تكون أجمل وأصغر سنا، ثم خرجت شيرين لترد في تسجيل صوتي على التسريبات.

ولم تتوقف الأزمة عند ذلك فقط، بل خرج والد الفنان حسام حبيب، وتحدث عن الأزمة التي كان السبب فيها عبر حسابه على إنستغرام، ووصف نفسه بأنه ”عجوز خرف بحكم السن“، معربا عن اعتذاره لابنه وللفنانة شيرين، وطالبها بإعادة حسام ابنه لجمهوره والغناء من جديد.

وبعد ذلك، تقبل الفنان حسام حبيب اعتذار والده له، قائلا عبر ”إنستغرام“: ”وأنا ما أقبلش أبدا أنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا“.