الفنانة المصرية عارفة عبدالرسول تثير الجدل بطلبها "إبعاد الدين عن الدولة"

أثارت الفنانة المصرية عارفة عبدالرسول الجدل بعد مطالبتها بتعديل قانون الميراث المصري؛ بسبب الخلافات على الميراث التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الماضية، وكان آخرها أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته.

وكتبت عارفة عبدالرسول منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قالت فيه: ”أعرف ناس كتير متدينة باعتدال وفاهمين الشرع كويس جدًا، أول ما يبقى عنده بنت يكتبلها وهو عايش جزء من الميراث“.

وأضافت: ”عشان عارف إنها مش هتورث زي الصبيان، أو لو خلف بنات بس بيكتب كل حاجة باسم البنات، عشان متدخلش العيلة تزاحمهم ع الميراث ولو ماخلفش يكتب باسم مراته، مشوفتش حد مبيعملش كدة، طب مش آن الأوان نبقى زي تونس ونبعد الدين عن الدولة وتبقى فيه قوانين منصفة للطرفين“.



وتعرضت عارفة عبدالرسول لهجوم من متابعيها على موقع ”فيسبوك“ بسبب تصريحها، موضحين أن هذه أحكام شرعيه فرضها الله على الناس، وليس فيها مجال لإبداء الرأي، على حد قول البعض، مطالبين إياها بعدم التحدث في الأمور الدينية.

ونشبت أزمة مؤخرًا بين الفنان رشوان توفيق وابنته بسبب رغبة الأخيرة في الحصول على الميراث وهو على قيد الحياة، وهو ما رفضه رشوان توفيق معللا أن هذا الفعل يخالف شرع الله، لتقرر ابنته رفع قضية حجر على والدها.

وكان الفنان رشوان توفيق قد قال إن ابنته الإعلامية هبة رشوان ليس لها ذنب في الأزمة التي يمر بها حاليًا، والمتعلقة بالقضايا المرفوعة من ابنته آية وزوجها وابنها.

وكشف الفنان في تصريحات صحفية عن استيائه الشديد وحزنه لتطاول البعض على ابنته هبة، تارة باتهامها بأنها هي التي رفعت الدعاوى القضائية على والدها، وتارة أخرى باتهامها بأنها السبب وراء المشكلة، مؤكدًا أنها بريئة من كل ذلك.

ومضى الفنان قائلًا: ”تفاجأت بتعليقات كثيرة تسيء إلى ابنتي هبة، وتطاول البعض عليها وهو ما لا أقبله لأنها ليست طرفًا في المشكلة“.

وأشار إلى أنه عندما استضافه الإعلامي عمرو الليثي لم يتحدث عن أي تفاصيل في القضايا المرفوعة من ابنته آية وزوجها وابنه، وإنما فسر عدم وجودها معهم في البرنامج عندما سأله الليثي عنها بوجود بعض المشكلات القضائية وأنه ينتظر حكم القضاء.

وأشار الفنان رشوان: ”ابنتي هبة ردت فقط وفسرت ما حدث وطبيعة هذه القضايا ونفت أن تكون هي التي رفعت هذه القضايا، ولم نسيء إلى ابنتي آية أو زوجها وابنها“.