كارمن سليمان تعلق برفقة زوجها في المغرب بعد الإغلاق الجوي

علقت الفنانة المصرية كارمن سليمان برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد في المغرب، ولم تتمكن من مغادرة المملكة والعودة إلى مصر؛ بسبب قرار الإغلاق الجوي وتعليق الرحلات في إطار إجراءات مواجهة المتحور الجديد ”اوميكرون“ ليفروس كورونا.

ووجه الملحن مصطفى جاد زوج كارمن سليمان نداء للمسؤولين في سفارة بلاده بالمغرب؛ من أجل التدخل ومساعدته في العودة إلى مصر.

وقال في تغريدة عبر تويتر: ”أنا وكارمن مش عارفين ناخد طيارة نرجع مصر عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريباً.. محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية في المغرب للضرورة.. شكراً“.

أنا و كارمن مش عارفين ناخد طيارة نرجع مصر عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريباً ..

محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية في المغرب للضرورة .. شكراً @CarmenSoliman — Mostafa Gad (@Mostaphagad) December 2, 2021

وتتواجد الفنانة المصرية كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد حاليا في مدينة تطوان الواقعة شمال المغرب، وقد نشرت عدة صور لها من المنطقة، لتنفيذ عمل فني سيجمعها بالمغني المغربي زهير البهاوي، عبارة عن أغنية سيتم الكشف عنها نهاية ديسمبر الجاري.

ونشرت كارمن سليمان على حسابها في تويتر صورة لها برفقة زهير بهاوي من داخل استوديو التسجيل، وكتبت عليها قائلة: ”أجي نشوفو شنو غيوقع فهاد رأس العام“، بمعنى ”تعالوا لنر ما الذي سيحصل في نهاية العام الحالي“.

أجي نشوفو شنو غيوقع فهاد راس لعام 🇪🇬🇲🇦🔥@Zouhairbahaoui pic.twitter.com/r7fayvZINw — كارمن سليمان (@CarmenSoliman) November 28, 2021

ويعتبر زهير البهاوي من الفنانين الشباب الذين يحققون نجاحا كبيرا في المغرب، وقد سجلت أغنيته مع سعد لمجرد ”لوجه الثاني“ تازيد من 190 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 11 شهرا.

ودخل مصطفى جاد بدوره عالم الغناء بعد نجاحه في التلحين، حيث طرح في الشهر الماضي أغنيته ”انتي بتاعتي“، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد سرور.

وكانت المملكة المغربية أول بلد عربي يغلق أجواءه بسبب المتحور الجديد ”أوميكرون“، حيث أعلنت اللجنة الوزارية المغربية لتتبع كوفيد-19 تعليق كافة الرحلات الجوية للمسافرين الوافدين لمدة أسبوعين، قبل أن تغلق الأجواء تماما، لكن المملكة تسمح بنزول طائرات من البلدان التي تريد إجلاء مواطنيها العالقين.

ولم تعلن المملكة المغربية حتى الساعة عن رصدها لأية حالة إصابة بالمتحور الجديد ”أوميكرون“، وكانت السلطات الصحية قد اشتبهت، يوم أمس الأربعاء، في إصابة 13 موظفا بمعبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا، لكن تبين بعد الاختبارات أنهم مصابون بالمتحور دلتا.