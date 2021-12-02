بدور البراهيم بعد إعلانها "توبتها": "رح أغير خط المحتوى وأودع بدور القديمة"

أبدت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم سعادتها بمساندة متابعيها لها، بعد إعلانها رغبتها في التراجع عن محتواها و“توبتها“، في وقت سابق.

وأكدت البراهيم في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في موقع ”سناب شات“، أنها ”شعرت بالفرح بعد كمّ التعليقات المساندة لها، بعد إعلانها رغبتها العودة إلى ما كانت عليه“، لافتة إلى أن ذلك جعلها تشعر كأنها ”طفل وُلد للتو“.

وتابعت أنها صارت تنام بشكل أفضل، بعد الكوابيس التي أرقتها، مبينة أن ”العملية التجميلية التي أجرتها لخصرها، جعلتها تبدو كأنها شخص آخر لا يمثل مبادئها وتربيتها وشخصيتها“.

وعلقت في مقطع الفيديو إنها ”تعبت من الشهرة، خاصة بعد ترويج مقطع (مفبرك) لها بعد نحت خصرها“، مبينة أنها تقوم بـ“جلسات تنظيف بالطاقة“ بسبب المقطع المعني.

وقالت ”(..) ياريت كل مشهور يكون حده الناس المقربين، اللي يوجهونه ويضغطون عليه، بالقوة، امسكه قله لا هذا غلط، انا محتاجة الناس هذولة، في ناس حولي بس برضه لما الواحد يمسك على يدك ويصحيك، ويضربك كف ويقلك قاعد تسوي غلط، هنا انت رح تصحصح (..) كلي اسى وحزن وندم إني طلعت بالصورة هذي“.

وأردفت أنها ندمت على إجرائها عملية نحت خصرها واستعراضه، معلقة ”أنا ندمت المفروض هذا الشي ما يطلع أصلا، ما أدري الشيطان وزني“.

وشددت المشهورة السعودية على أنها تسعى للعودة ”تدريجيا“ إلى حجابها وعباءتها، مشيرة إلى أنها ”ليست بحاجة للاستعراض، وأنها تسعى لافتتاح خط تجميلي باسمها، بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي“.

ووثقت خبيرة التجميل قيام صديقات بالاحتفال بها، بسبب رغبتها التراجع عن محتواها، حيث علقت، بالقول ”سعيدة بكل الناس اللي فرحولي، رح أغير خط المحتوى حقي وأودع بدور القديمة“.

وكانت خبيرة التجميل ظهرت في مقطع فيديو سابق في حسابها في ”سناب شات“ وقد بدا عليها التأثر من تعليق إحدى متابعاتها، التي ألمحت بأنها ”تغيرت بسبب الشهرة“.

وقالت ”البراهيم“ إنها ترى الكوابيس من بعد إعلانها إجراء عملية نحت خصرها، وإنها تشعر بالندم، وتحاول مراجعة نفسها.

وأعلنت أنها ”ستقوم بحذف كل الصور غير اللائقة في حسابها في إنستقرام“، مبينة أنها ”ستقدم صورة أفضل عنها“، وأنها ستعود للحجاب والعباءة عند اقتناعها الكامل.

وألمحت خبيرة التجميل السعودية إلى أن أحد الأشخاص دفعها لتقديم مثل هذا المحتوى وإجراء تجميل لخصرها ”الله يسامح اللي كان السبب، خلاني أخطي الخطوة هذي، واطلع بالصورة هذي اللي ما أحب أطلع فيها“.

وأثارت بدور البراهيم جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها إجراء عملية نحت لخصرها، وظهورها بعدة مقاطع فيديو وصور وهي تستعرضه، مروجة للمركز الطبي والطبيب الذي أجرى لها العملية.

فيما أوضحت سبب إجرائها العملية في فيديو سابق، مرجعة ذلك إلى ”رغبتها في الحصول على جسد أكثر تناسقا“.