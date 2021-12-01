إحالة الفنان المصري عمر كمال للتحقيق بسبب واقعة "تمور وحليب"

أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هاني شاكر بيانا أعلنت فيه إحالة مغني المهرجانات عمر كمال للتحقيق، بعد إحيائه حفلاً فنياً في السعودية.

وكان عمر كمال قد استبدل كلمات أغنيته الشهيرة ”بنت الجيران“ التي يقول فيها ”أشرب خمور وحشيش“ بعبارة ”تمور وحليب“، ما لقي استحساناً من الجمهور.

وأثار عمر كمال الجدل بعد ذلك بسبب تصريحاته التي أدلى بها في أحد اللقاءات، عقب الحفل الذي يأتي ضمن الحفلات الغنائية التي يشهدها موسم الرياض في المملكة.

وبرر الفنان المصري تبديل الكلمات بأنه ”يقف فوق أرض طاهرة“، في إشارة للمملكة العربية السعودية، وهو ما أثار غضب واستنكار نقابة المهن الموسيقية ونقيبها هاني شاكر.

ورأى هاني شاكر أن تصريحات عمر كمال تمثل إهانة لبلاده، خاصة أنه طلب منه سابقاً تبديل كلمات الأغنية ”لخطورتها على القيم والأخلاق، وأنها تترسخ في وجدان النشء“، بحسب بيان للنقابة، علماً أن عبارة ”خمور وحشيش“ يؤديها زميله في الأغنية حسن شاكوش وليس كمال نفسه.

واعتبر بيان النقابة أن ”مصر وطن مُقدس ومُصان.. عرفت التوحيد قبل الأديان.. واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا.. وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار.. حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد، لكن مصر لا تُهان“.

وتابع البيان: ”يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق، كل في موقعه، والتصدي لكل ما هو مسف ورديء على الساحة الفنية، وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف“.

واختتم البيان: ”وعليه فقد تمت إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر، وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق“.

في ذات الإطار، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الفنان عمر كمال بالإساءة لمصر وتاريخها وشعبها.

يشار إلى أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية يشن حملة شرسة على مؤدي فن المهرجانات والراب في مصر، وأعلن قائمة من 19 فرداً من تلك الفئة تم منعها من الغناء وإحياء الحفلات في مصر؛ بسبب كلمات أغانيهم.