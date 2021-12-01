روضة اليوسف تهاجم مشاهير وتصفهم بـ"الشحاذين"

هاجمت الناشطة السعودية روضة اليوسف، مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفتهم بأنهم مجرد أشخاص امتهنوا الشحاذة.

وذكرت اليوسف عبر حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“، أن ”من هؤلاء المشاهير من يذهب لأي مكان كمطعم أو عيادة أو غيرها، ويطالب صاحبه أن يروّج له، بدعوى أن حسابه موثق“.

وتابعت الناشطة منتقدة المشاهير، بالقول إنهم ”لا يملكون كرامة .. وحتى متسولي الشوارع لديهم كرامة أكثر منهم“.

وعلقت في معرض حديثها، أن ”مستقبلهم بيكم انتو يا متابعين، شحادين والله شحادين، يشحدوا الموية، يروحوا المطعم يقولوا شوف حسابي موثق أعملك إعلان، يروحوا للعيادة نفس الشي، يروحوا للمطاعم، والله العظيم أنتم عندكم كرامة أكثر منهم، حتى المتسولين عندهم كرامة أكثر منهم، عايشين حياة أنهم رفاهية، وهمه ما هم رفاهية، شحاديين، فإنت توقف هنا، وتعرف تتعامل معاهم بدونية (..)“.

ووجهت روضة اليوسف نصيحة لمشاهير ”سناب شات“، ملمحة إلى أنهم ”يهملون أطفالهم ويتظاهرون بحياة مرفهة، فيما حياتهم عكس ذلك، ومليئة بالمشاكل والديون“، لافتة إلى أنهم يتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن حياتهم مثالية، بينما في الحقيقة هم أقل من ذلك بكثير.

وألمحت إلى أنها تلقت الكثير من الشكاوى المؤلمة من أبناء مشاهير، أكدوا أنهم مهملون من قبل آبائهم، في الوقت الذي يتباهى فيه آباؤهم بحياة مثالية على مواقع التواصل.

وقالت الناشطة السعودية، إن ”هوس الترند أصاب الكثير من المشاهير، فجعلهم يفعلون أي شيء لإثارة الجدل، حتى لو كان مخالفًا للآداب“.

ووجهت كلامها لهؤلاء المشاهير، عبر مقطع الفيديو: ”إنتم أساسا ناس دون المستوى، نفقة عيالكم ما قمتم فيها“.

وشددت في الوقت ذاته، على أنها ”لا تقصد بكلامها جميع المشاهير“، حيث وضعت منشورًا على حسابها في ”سناب شات“ لحسابات مشاهير، مؤكدة أنها حسابات مشاهير تستحق المتابعة.

وتُعرّف السعودية روضة اليوسف نفسها، على أنها كاتبة وناشطة ومقدمة برامج، فيما علقت عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ أنها حفيدة إسحاق الهاشمي.

ويتابعها عبر حسابها في موقع ”تويتر“ أكثر من 107 آلاف متابع، في حين تُعرّف نفسها على موقع ”إنستغرام“ كذلك، أنها مختصة في التنمية البشرية ”مدربة حياة“، ولها أكثر من ألفي متابع.