رهف القحطاني تشتري سيارة أحلامها

أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني عن شرائها سيارة أحلامها، لافتة إلى أنها توجهت لمحل السيارات في الأصل لشراء سيارة لوالدتها.

وقالت القحطاني في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في موقع ”سناب شات“ إنها توجهت لأحد محال السيارات لشراء سيارة لوالدتها، إلا أنها عثرت فيه على سيارة أحلامها من نوع ”رابتر“.

وأبدت إعجابها الشديد بالسيارة، التي وصفتها بـ“الوحش“، مؤكدة شراءها لها، وطلبت من متابعيها أن ”يباركوا لها“.

وعلقت في معرض حديثها ”تخيلوا جاية أشتري موتر لأمي، فجأة شريتلي أنا موتر، متت عليه، أنا أساسا من 2019، فخاطري رابتر فخاطري“.

وأضافت أن ”والدتها كانت تبحث عن نوع سيارة محدد، لن تكشف ما هو، ولم تجده في المعرض المعني“، لافتة إلى أنها ستقوم بشراء سيارة والدتها من شركة السيارات المصممة للنوع ذاته.

وقبل نحو أسبوع، ظهرت رهف القحطاني في مقطع فيديو، وهي توثق قيامها بإهداء والدها سيارة من شركة ”تويوتا“، عبارة عن ”شاص“، مؤكدة أنها موديل 2022.

وأكدت له أنه ”يستحق“ الهدية“، في الوقت الذي استعرضت فيه السيارة التي كانت وصلت في لحظتها، دون أن تكشف عن هوية والدها.

وعبر والدها عن امتنانه للقحطاني، إذ قال لها إنها ”تساوي الرجال“ بالنسبة له، معلقا ”لا هنتي، أحسبك رجال ما حسبج بنت والله“.

وقدمت المشهورة السعودية لوالدها مفتاح المركبة، رافضة أن تركب بها قبله.

ولاحقا، أظهرت لحظة قيام والدها بركوب المركبة، حيث ركبت إلى جانبه، وقدمت له أوراقها الثبوتية، قبل أن تظهر في ختام الفيديو وهي تقبل يده.

ونشرت صورة تعبر فيها عن محبتها لوالدها بأبيات شعر أرفقتها، جاء فيها ”إن ما هديتك (شاص) من هو له أهدي، والحمل خله ارتكي له وأشيله، وهمومك إن زادت ترى الحل عندي، (رهف) ترى بنتك تشيل الثقيلة“.

وعرفت رهف القحطاني الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عبارة ”وذ نكهة“، التي راجت لها، وجعلت لها اسما بين المشاهير.

وأثارت الجدل أخيرا، عقب خروجها بشكل مفاجئ لتتهم فيه مشهورة مواقع التواصل أميرة الناصر بالكذب بشأن إنجابها بنتا، مشككة بذلك، ومتسببة لاحقا بسجن ”الناصر“.

وبدأت أزمة أميرة الناصر، عقب إعلانها عن ابنة سمّتها على اسم ”رهف القحطاني“ تيمنا بها، لتزورها الأخيرة في المستشفى وتهنئها.

لاحقا، وثقت ”الناصر“ زيارة عدد من شهيرات مواقع التواصل لها، لتهنئتها، قبل أن تخرج رهف على حسابها في ”سناب شات“ وتتهم أميرة الناصر بالكذب، وأن المولودة التي ادعت إنجابها، ليست ابنتها، لتنهال لاحقا على المشهورة أميرة، اتهامات وانتقادات من مشهورات في مواقع التواصل، بعضهنّ كنّ هنأنها سابقا.