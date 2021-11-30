بعد المهرجانات.. نقابة المهن الموسيقية تتبرأ من مؤدي أغاني الراب

أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر يوم الثلاثاء، بيانا، تبرأت فيه من بعض مطربي الراب بسبب الألفاظ الخارجة والتلميحات اللا أخلاقية التي تحتويها الأغاني التي يقدمونها.

وأكدت النقابة في بيانها أنهم ”ليسوا أعضاء بالنقابة وغير مصرح لهم وليس لديها حصر بعددهم وأسمائهم“، لافتة إلى ”انتشار ظاهرة مؤدي الراب بشكل غير مسبوق على السوشيال ميديا بما تتضمنه من كلمات تخرج عن الآداب العامة والأخلاق“.

وأكد البيان أن ”النقابة تفرض قانونها ولوائحها على الذين استوفوا أوراقهم واجتازوا الاختبارات ووقعوا تعهدات بالظهور اللائق للفنان المصري وعدم الخروج عن القيم الاجتماعية بجميع أشكالها ولا عن الأخلاق ومراجعة الكلمات قبل طرحها على السوشيال ميديا أو الجمهور مباشرة“.

وشدد البيان على أن ”النقابة تتبرأ وتستنكر كل الكلام الخارج والألفاظ الموحية للعنف أو الجنس أو الكراهية وكل ما يدعو إلى الحط من قيم وثوابت وأخلاق المجتمع من هؤلاء، وأنهم ليسوا أعضاء بالنقابة وغير مصرح لهم“.

وطالبت النقابة كل مَن يرغب في الانضمام إليها بتقديم أوراقه المبينة بلجنة القيد لاجتياز الاختبارات والالتزام بالقانون واللوائح المنظمة.

وكانت النقابة قد أصدرت مؤخرا قرارًا بمنع 19 فرداً من مؤدي المهرجانات من الغناء، والتعميم على كافة الفنادق، وأماكن إقامة الحفلات، بمنع استضافتهم لإحياء الحفلات وتغريم كل من يخالف القرار.

وقالت النقابة إنه ”يمنع كل من ليس عضوًا في النقابة، وغير مصرح له بالعمل من مزاولة المهنة إلى حين تصحيح أوضاعه واجتياز الاختبارات“.

وأضافت: ”يشمل القرار كلًا من حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، وأحمد قاسم الشهير بـ فيلو، ومصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، ومجدي شطة، وعمرو حاحا، وعنبة، وأبو ليلة، وحمو طيخة، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وشكل، ووزة مطرية، وفرقة الكعب العالي، وشواحة، وريشا كوستا وسمارة، وولاد سليم“.

كما أصدرت الموسيقيين مؤخرا قرارا بوقف الفنان محمد رمضان عن الغناء، بسبب ظهوره غير اللائق في الحفلات التي يقدمها، حسب ما ذكرته النقابة.

وأعلن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين تحويل الفنان محمد رمضان للتحقيق بنقابة الموسيقيين، ووقفه عن الغناء لحين التحقيق معه، وذلك لظهوره عاريا في الحفلات التي يقدمها، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم يوم الثلاثاء في قصر ثقافة السينما في العاصمة المصرية القاهرة.